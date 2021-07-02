02 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika: Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın iade süreci nasıl olacak? Neden teslim oldu?
Çiftlik Bank vurgunu 2018 yılında yaşanmış, binlerce kişi dolandırılmıştı. Milyonlarca dolarlık vurgun yaparak yurt dışına kaçan "tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın yıllar sonra Breziya'da teslim oldu. Peki Aydın'ın iade süreci nasıl olacak? Ayrıntıları Ramazan Almaçayır aktardı.