CHP'li İBB korsanlığa soyundu! İmamoğlu ve ekibinde büyük panik

Seyir süresince gemi takip uygulaması Marine Traffic'te her iki geminin güncel rotasına veya konumuna ulaşılamaması da sinyallerinin adeta korsanca bir faaliyetle kapatıldığı ihtimalini düşündürdü. İşte İBB'nin yalanları ve gerçekler:

İDDİA 1:

İBB Sözcüsü Murat Ongun, 12 Haziran'da, "Büyük kapasiteli İBB Dökü- 1 gemisi, İstanbul açıklarında müsilaj temizliği çalışmasına devam ediyor", 15 Haziran'da, "Müsilaj temizliği... İBB gemileri 7/24 çalışıyor", İBB ise, "Dökü-1 gemisi bugün de Kadıköy-Caddebostan'da müsilaj temizleme çalışmalarına devam etti" mesajlarını paylaştı.

GERÇEK 1:

İBB Dökü-1 gemisi, müsilaj temizlik çalışmalarına hiç katılmadı. Gemi takip sistemi Marine Traffic'te İBB Dökü-1'in 25 Mayıs-24 Haziran arasında hareketliliği gözükmüyor.