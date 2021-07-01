01 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Elmalı davasında yürek yakan sözler! Babaanne konuştu: İğrençliklerini anlatacak kelime bulamıyorum

Elmalı davasında yürek yakan sözler! Babaanne konuştu: İğrençliklerini anlatacak kelime bulamıyorum

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 01.07.2021 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021
ABONE OL
Elmalı davasında yürek yakan sözler! Babaanne konuştu: İğrençliklerini anlatacak kelime bulamıyorum

Türkiye, günlerdir Elmalı davasında istismarcı anne ve üvey babanın tahliye edilmesini konuşuyor. Çocukların uğradıkları istismarı resimle anlattığı davada babaanne Günay S. önemli açıklamalarda bulundu. Acılı babaanne "Bu iki yavruya bu iğrençlikleri yaşatanlar, cezasız kalmamalı” dedi. İşte dehşete düşüren olayın tüm ayrıntıları...

Antalya'nın Elmalı ilçesinde görüldüğü için kamuoyunda 'Elmalı davası' olarak anılan dava, babaanne Günay S.'nin geçen yıl mayısta iki torununun cinsel istismara uğradığını öne sürerek eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi olmasıyla başladı. Tacize maruz kalan G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G., üvey babaları ve arkadaşı tarafından maruz kaldıkları tacizi yaptıkları çizimle anlattı.

Çocukların uğradığı tacizi ortaya çıkaran Babaaanne konuştu. İşte çarpıcı ayrıntılar:

İSYAN ETTİ
Çocukların tacize uğradığı tespit edilmesine rağmen, sanıklar anne Merve A. ve üvey baba Rahmi A., 5 Ocak'ta tahliye edildi. Türkiye'yi ayağa kaldıran karara en çok da torunlarının tacize uğradığını ortaya çıkaran babaanne Günay S. isyan etti.

BABAANNEDEN YÜREK YAKAN SÖZLER: YAPTIKLARI İĞRENÇLİĞİ ANLATMAK İÇİN KELİME BULAMIYORUM
Babaanne, tahliye kararıyla yıkıldıklarını söyledi. Geceleri uykularının kaçtığını ve iki yavruya bu iğrençlikleri yaşatan kişilerin cezasız kalmalarının kendisini çok üzdüğünü belirten Günay S., "Çok kötüyüm. Yaptıkları iğrençliği anlatmak için kelime bulamıyorum. Torunlarımın yaşadığı travmayı kelimelerle anlatamam.

"EN AĞIR CEZAYI ALMALARI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM"
Onlara bunları yaşatanların elini kolunu sallayarak gezmelerini hazmedemiyorum. En ağır cezayı almaları için mücadele edeceğim. Bu konuda yalnız olmadığımı biliyorum. Tüm Türkiye bunu konuşuyor" dedi.

TORUNUNU PEDAGOGA GÖTÜRDÜ
Bu arada baabaanne Günay S., dün 9 yaşındaki torununu pedagoga götürürken görüntülendi. Babaannenin yanındaki bir yakını gazetecilere, "Biz bir yıldır uğraşıyoruz. Neler çektiğimizi kimse bilmiyor. Bir psikologla görüşün. Tacize uğrayan çocuk banyo yaparken nasıl tepki veriyorsa bu çocuklar da öyle bir tepki göstermiş.

Çocuklar her gün doktora gidiyorlar. Babaannenin güzel yüreği, vatandaşın, halkın, annelerin desteğiyle çocuklar kurtarılıyor" dedi.

Elmalı davasında yeni gelişme! İlk kez konuştular ELMALI DAVASINDA YENİ GELİŞME! İLK KEZ KONUŞTULAR
Elmalı davasında şoke eden gerçek! ELMALI DAVASINDA ŞOKE EDEN GERÇEK!
O anne hakkında şok bilgiler! O ANNE HAKKINDA ŞOK BİLGİLER!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA