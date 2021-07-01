Elmalı davasında yürek yakan sözler! Babaanne konuştu: İğrençliklerini anlatacak kelime bulamıyorum

TORUNUNU PEDAGOGA GÖTÜRDÜ

Bu arada baabaanne Günay S., dün 9 yaşındaki torununu pedagoga götürürken görüntülendi. Babaannenin yanındaki bir yakını gazetecilere, "Biz bir yıldır uğraşıyoruz. Neler çektiğimizi kimse bilmiyor. Bir psikologla görüşün. Tacize uğrayan çocuk banyo yaparken nasıl tepki veriyorsa bu çocuklar da öyle bir tepki göstermiş.