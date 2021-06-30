CHP'li İBB gece yarısı asfalt çalışması yaptı! Vatandaş isyan etti: Herkes sabah işe gidecek
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gece yarısı vatandaşları çileden çıkardı. Küçükçekmece'de saat 01.00'de asfalt yenileme ve onarma çalışması yapan İBB'ye vatandaşlar, "Herkes sabah işe gidecek. Çocuklar var, bebekler var..." diye isyan ettiler.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) gece yarısı Küçükçekmece'de yaptığı asfalt yenileme ve onarma çalışması nedeniyle oluşan gürültüden rahatsız olan vatandaşlar, belediye çalışanlarına tepki gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yol bakım ve onarım ekipleri, dün gece saatlerinde Küçükçekmece'de yol bakım çalışması yaptı.
Gecenin geç saatlerinde gerçekleştirilen çalışma nedeniyle gürültüden rahatsız olan vatandaşlar ise sokağa inerek belediye çalışanlarına tepki gösterdi.
Kendisini dikkate almayan belediye çalışanlarını şikayet edeceğini söyleyen mahalle sakini Zekai Özyurt, "Saat gecenin 1'i.
Şikayette bulunacağım, Cumhuriyet Savcısı ve CİMER dahil. Tebliğ ediyorum, bildiriyorum. Amiriniz, müdürünüz kimse söyleyin.
Bu saat itibariyle, saat gece 01.00'de çocuklar var, bebekler var ve herkes sabah işe gidecek.
Güzel kardeşim duyuyor musun beni? " diye belediye çalışanlarına tepki gösterdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS okul puanları açıklandı mı? 2021 LGS lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları nedir? MEB son açıklamalar
- LGS'ye kaç kişi girdi? 2021 LGS sınavına kaç kişi başvurdu? İşte MEB merkezi sınav istatistikleri
- LGS tercih kılavuzu 2021: LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Lise tercihleri ne zaman?
- sonuc.meb.gov.tr: LGS sonuçları sorgulama ekranı! MEB 2021 LGS sınav sonuçları nereden, nasıl görüntülenir?
- LGS sınav sonuçları 2021: LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı! LGS sonuçlarına nereden bakılır?
- 92. özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 92. özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?
- Maske yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Maske zorunluluğu kalkıyor mu?
- SSK - Bağ-Kur'lu emekliler dikkat! Elinizi çabuk tutun! Borcun büyük bölümü silinecek...
- ÖSYM sınav ücretleri ne zaman yatacak? LGS ve YKS sınav görevli ücretleri hangi tarihte yatar? İşte miktarı...
- Marketlerde yeni dönem! Sayılı günler kaldı! Kapalı alanlar dışında satılmayacak...
- Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ayın kaçında, erken mi yatacak?
- Ucuz kredi fırsatı geldi! Aylık 1.341 lira, yıllık ise 16 bin 98 lira alınıyor! 1 Temmuz'dan itibaren...