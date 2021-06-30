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CHP'li İBB gece yarısı asfalt çalışması yaptı! Vatandaş isyan etti: Herkes sabah işe gidecek

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gece yarısı vatandaşları çileden çıkardı. Küçükçekmece'de saat 01.00'de asfalt yenileme ve onarma çalışması yapan İBB'ye vatandaşlar, "Herkes sabah işe gidecek. Çocuklar var, bebekler var..." diye isyan ettiler.

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Giriş Tarihi: 30.06.2021 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021
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CHP'li İBB gece yarısı asfalt çalışması yaptı! Vatandaş isyan etti: Herkes sabah işe gidecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) gece yarısı Küçükçekmece'de yaptığı asfalt yenileme ve onarma çalışması nedeniyle oluşan gürültüden rahatsız olan vatandaşlar, belediye çalışanlarına tepki gösterdi.

CHP'li İBB gece yarısı asfalt çalışması yaptı! Vatandaş isyan etti: Herkes sabah işe gidecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yol bakım ve onarım ekipleri, dün gece saatlerinde Küçükçekmece'de yol bakım çalışması yaptı.

CHP'li İBB gece yarısı asfalt çalışması yaptı! Vatandaş isyan etti: Herkes sabah işe gidecek

Gecenin geç saatlerinde gerçekleştirilen çalışma nedeniyle gürültüden rahatsız olan vatandaşlar ise sokağa inerek belediye çalışanlarına tepki gösterdi.

CHP'li İBB gece yarısı asfalt çalışması yaptı! Vatandaş isyan etti: Herkes sabah işe gidecek

Kendisini dikkate almayan belediye çalışanlarını şikayet edeceğini söyleyen mahalle sakini Zekai Özyurt, "Saat gecenin 1'i.

CHP'li İBB gece yarısı asfalt çalışması yaptı! Vatandaş isyan etti: Herkes sabah işe gidecek

Şikayette bulunacağım, Cumhuriyet Savcısı ve CİMER dahil. Tebliğ ediyorum, bildiriyorum. Amiriniz, müdürünüz kimse söyleyin.

CHP'li İBB gece yarısı asfalt çalışması yaptı! Vatandaş isyan etti: Herkes sabah işe gidecek

Bu saat itibariyle, saat gece 01.00'de çocuklar var, bebekler var ve herkes sabah işe gidecek.

CHP'li İBB gece yarısı asfalt çalışması yaptı! Vatandaş isyan etti: Herkes sabah işe gidecek

Güzel kardeşim duyuyor musun beni? " diye belediye çalışanlarına tepki gösterdi.

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