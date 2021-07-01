Müsilajla mücadelede önemli gelişme! Bakanlık devreye girecek

TEKLİFTE YER ALACAK

AK Parti ve ilgili bakanlıklar TBMM tatile girmeden önce çıkartılacak torba yasa teklifi hazırlıyor. Torba teklifte yer alması planlanan değişiklikler şöyle:

TESİSLER HIZLA YAPILACAK: Müsilaj sorununun hızlı çözümü için önlemler alınacak. Biyolojik arıtma başta olmak üzere arıtma tesislerinin tamamlaması için belediyelere belli bir süre verilecek. Yapım çalışmaları belli aralıklar ile takip edilecek. Bu süre içinde tesis yapılamazsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girecek.

Tesisleri, bakanlık yaptıracak. Karşılığında belediyenin merkezi bütçeden alacağı paydan kesinti yapılması tartışılıyor. Ancak henüz karar verilmedi.