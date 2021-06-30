Müsilaj oyunu ortaya çıkan CHP'li İBB'den şaka gibi açıklama: Karadan devam ediyoruz
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'müsilaj oyunu' ortaya çıkınca Ekrem İmamoğlu'ndan herkesi şaşırtan bir açıklama geldi. 'Dökü-1', 'Dökü-2' gemilerinin iskelede bağlı durmasıyla ilgili sorulara tatmin edici bir cevap veremeyen İBB Başkanı, iki geminin hangi günlerde müsilaj temizliğine katıldığına dair net bilgiler paylaşmak yerine kolaj görüntülerin yer aldığı bir video yayınlayarak top çevirdi.
İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne (İSTAÇ) bağlı İBB Dökü-1 gemisinin müsilaj temizliğine katılmaması, İBB Dökü-2 gemisinin ise birkaç kez göstermelik temizliğe katıldığının ortaya çıkması kamuoyunda geniş yankı buldu. İBB Dökü-1'in en son 11 Haziran'da, İBB Dökü- 2'nin ise en son 21 Haziran'da sinyal verdiği belirlendi. Ancak ortaya çıkan bu skandal karşısında İBB yönetiminden dün gün boyunca tek bir açıklama dahi gelmedi.
ALGI OYUNLARINA DEVAM!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözcüsü Murat Ongun sessizliğini korurken, İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından iskeleye bağlanmış gemilerin fotoğraflarıyla skandalı belgelemesine rağmen kolaj görüntülerin yer aldığı bir video yayınlanarak kaçak güreşildi. Daha evvelki videolarda 'Dökü' gemilerinin görüntülerine yer vermeyen İBB yönetimi bu kez hangi tarihte çekildiği belli olmayan gemi görüntüleriyle skandalı örtbas etmeye çalıştı.
İBB Dökü-1, AK Parti'nin İBB'yi yönettiği dönemde 26 Şubat 2018'de denize indirilmişti. 49.3 metre uzunluğa, 8.5 metre genişliğe, 3.4 metre derinliğe sahip. Söz konusu gemi; denizden çamur çıkartılması ve çıkartılan çamurun deniz döküm sahasına dökülmesi için kullanılıyor.
KADERiNE TERK ETTİLER
AK Parti döneminde aktif olarak çalışan gemilerin başına ne geldiyse CHP döneminde geldi. Ekrem İmamoğlu'nun, İBB Başkanı olmasının ardından İBB Dökü-1 ve İBB Dökü-2 gemileri Haliç'te iskeleye bağlanarak kaderlerine terk edildi. İBB Dökü-2, 1 Mart 2018'de denize indirildiği bildirildi.
İBB Dökü-2, 'İBB Dökü-1' ile aynı özelliklere sahip. 49.3 metre uzunluğa, 8.5 metre genişliğe, 3.4 metre derinliğe sahip 'İBB Dökü 2' gemisinde 'z drive tip' makine bulunuyor. İBB'nin deniz hizmetlerinde yer alacak 'İBB Dökü-2', full hidrolik RF kontrol sistemiyle çalışıyor. İBB Dökü-2, malzeme taşıma gemisi. Gemi, dip tarama malzemesi taşımak için kullanılıyor.
Geminin İmamoğlu döneminde aktif olarak kullanılmadığı bildirildi. İBB Sözcüsü Murat Ongun, 12 Haziran'daki Twitter paylaşımında "Sahil hattında devam eden çalışmaların yanı sıra 11 deniz yüzeyi temizleme aracımız ve büyük kapasiteli İBB Dökü- 1 gemisi, İstanbul açıklarında müsilaj temizliği çalışmasına devam ediyor" iddiasında bulundu.
7/24 YALANI ELINDE PATLADI
İBB de "İBB Dökü- 1 Gemisi Caddebostan'da müsilaj temizleme çalışmalarına devam etti" iddiasında bulundu. Bununla da kalmayan Ongun, İBB'nin Dökü- 1, Dökü- 2 gemileriyle 7/24 müsilaja karşı mücadele verdiği yalanını ortaya attı.
AÇIK DENİZE BIRAKIYORLAR
Aralarında kaptanların da olduğu 'Denizciler' adlı bir grubun üyeleri, müsilaj temizlik seferberliğine birkaç kez göstermelik katılan İBB Dökü- 2 gemisinin, topladığı müsilajı Şile Kömürcüoda Katık Atık Bertaraf Tesisleri'ne aktarması gerekirken açık denize bıraktığı iddia edildi.
GEMİLERİ GERİ PLANA ATTIK KARADAN ÇALIŞIYORUZ
İBB tarafından akşam saatlerinde kurumun internet sitesine konulan açıklamada itiraf niteliğinde cümlelere yer verildi. Açıklamada "İBB, deniz yüzeyi temizleme teknelerinden tarama ve dökü gemilerine kadar tüm araçlarını görevlendirdi. Ancak, zaman içinde vidanjörlerle karadan yapılan temizliğin daha verimli olduğu saptanınca deniz yüzeyi temizleme özelliği olmayan dökü ve tarama gemileri geri plana alındı" denildi.
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