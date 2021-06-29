CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Bakan Mustafa Varank'tan sert eleştiri: Antep'e gitmiş baklava açıyor



'İSTANBUL'UN BELEDİYE BAŞKANI ANTEP'E GİTMİŞ BAKLAVA AÇIYOR'



Muhalefet partilerini eleştiren Bakan Varank, "Diğer siyasi partilere baktığımızda onların hizmet diye bir derdi yok. Onların hepsi günü kurtarmanın derdinde oluyor. 'Vatandaşın bir derdi mi varmış? Bir sıkıntısı mı varmış?' Bunlarla ilgili hiçbir derdi yok. Mesela İzmir yıllardır CHP iktidarı tarafından yönetiliyor. Alt yapı ile ilgili Türkiye'deki en kötü şehirlerden bir tanesi. Deprem oldu, yerel yönetimin hiçbir hareketi, hiçbir aksiyonu olmadı. Biz merkezi hükümet olarak gittik, sorumluluğumuzu yerine getirdik. İşte İstanbul'da bir müsilaj problemi ile karşı karşıyayız. İstanbul'un belediye başkanına bakıyoruz. Bizim bakanımız çizmelerini giymiş teknelerden müsilaj temizlerken, İstanbul'un belediye başkanı Antep'e gitmiş baklava açıyor. İşte bunların sorumluluk anlayışı bu" ifadelerini kullandı.