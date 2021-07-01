İBB’nin müsilaj gemileri iskelede! A Haber havadan görüntüledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "müsilaj temizliyoruz" dediği gemilerin denize aylarca açılmadığı, müsilaj temizleme çalışmalarına katılmadığı ortaya çıkmıştı. A Haber'in gündeme getirdiği haberin ardından İBB gemileri bu kez Haliç'te demirledi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş bölgeden aktardı. O gemiler canlı yayında havadan böyle görüntülendi.

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