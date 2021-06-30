CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu ile görüşmek isteyen kadına koruma duvarı! 'Bu halktan bu kadar kaçılır mı?'

Korumalar tarafından hızla uzaklaştırılan Özel, "Bağcılar Türk Hava Yolları Sitesi B bloklarının kat malikleriyiz biz. Daha önce İmamoğlu'ndan söz aldık KİPTAŞ ile görüşmek için. Sağ olsunlar sözlerini yerine getirdiler ama KİPTAŞ bizim işlerimizi biraz yokuşa sürüyor. Yani olmayacak şeyler talep ediyor. Biz de onları biraz rest etmesini istemek üzere buraya geldik.