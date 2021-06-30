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CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu ile görüşmek isteyen kadına koruma duvarı! 'Bu halktan bu kadar kaçılır mı?'

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Giriş Tarihi: 30.06.2021 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021
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CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu ile görüşmek isteyen kadına koruma duvarı! 'Bu halktan bu kadar kaçılır mı?'

İstanbul Bağcılar'da temel atma törenine katılan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek isteyen bir kadın, koruma kalkanıyla karşılaştı. "Bu halktan bu kadar kaçılır mı?" diyen Aysel Özer, "Buradan fişek gibi kaçtılar. Bize kimse sahip çıkmıyor" dedi.

Bağcılar Kirazevler Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'ne katılan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, törenden sonra alandan ayrılırken arbede yaşandı.

"BU HALKTAN BU KADAR KAÇILIR MI?"
Polis ekiplerinin de önlem aldığı bölgede tören alanına alınmadığını iddia eden Aysel Özer, törenin ardından İmamoğlu'nun da aracının bulunduğu konvoyun önünü keserek konuşmak istedi.

Korumalar tarafından hızla uzaklaştırılan Özel, "Bağcılar Türk Hava Yolları Sitesi B bloklarının kat malikleriyiz biz. Daha önce İmamoğlu'ndan söz aldık KİPTAŞ ile görüşmek için. Sağ olsunlar sözlerini yerine getirdiler ama KİPTAŞ bizim işlerimizi biraz yokuşa sürüyor. Yani olmayacak şeyler talep ediyor. Biz de onları biraz rest etmesini istemek üzere buraya geldik.

Ancak gördüğünüz gibi buradan fişek gibi kaçtılar ya. Bu halktan bu kadar kaçılır mı? Beş senedir kiradayım. Evimiz yıkıldı. Bize kimse sahip çıkmıyor" dedi.

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na protesto CHP'Lİ İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NA PROTESTO

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