CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu ile görüşmek isteyen kadına koruma duvarı! 'Bu halktan bu kadar kaçılır mı?'
İstanbul Bağcılar'da temel atma törenine katılan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek isteyen bir kadın, koruma kalkanıyla karşılaştı. "Bu halktan bu kadar kaçılır mı?" diyen Aysel Özer, "Buradan fişek gibi kaçtılar. Bize kimse sahip çıkmıyor" dedi.
Bağcılar Kirazevler Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'ne katılan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, törenden sonra alandan ayrılırken arbede yaşandı.
"BU HALKTAN BU KADAR KAÇILIR MI?"
Polis ekiplerinin de önlem aldığı bölgede tören alanına alınmadığını iddia eden Aysel Özer, törenin ardından İmamoğlu'nun da aracının bulunduğu konvoyun önünü keserek konuşmak istedi.
Korumalar tarafından hızla uzaklaştırılan Özel, "Bağcılar Türk Hava Yolları Sitesi B bloklarının kat malikleriyiz biz. Daha önce İmamoğlu'ndan söz aldık KİPTAŞ ile görüşmek için. Sağ olsunlar sözlerini yerine getirdiler ama KİPTAŞ bizim işlerimizi biraz yokuşa sürüyor. Yani olmayacak şeyler talep ediyor. Biz de onları biraz rest etmesini istemek üzere buraya geldik.
Ancak gördüğünüz gibi buradan fişek gibi kaçtılar ya. Bu halktan bu kadar kaçılır mı? Beş senedir kiradayım. Evimiz yıkıldı. Bize kimse sahip çıkmıyor" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1 Temmuz'da kimler idari izinli olacak? Kamuda idari izin bitti mi? Kronik rahatsızlığı olanlar ve hamileler...
- Kamuda mesai saatleri değişti mi? 1 Temmuz'da esnek çalışma bitecek mi? Kamu çalışma saatleri için flaş gelişme
- Son dakika deprem mi oldu? 30 Haziran son depremler listesi: Muğla Datça'da 3.9 büyüklüğünde deprem
- Tarih açıklandı! LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2021 LGS lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bugün yasak var mı? 30 Haziran Çarşamba akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Normalleşme takvimi...
- EGM son dakika: ÖGG sonuçları açıklandı mı? 92. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- e-Okul LGS tercih robotu: 2021 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak? MEB LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
- MEB 2021 lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri sorgulama! LGS lise taban-tavan puanlar listesi açıklandı
- MEB açıkladı! LGS birincisi kim oldu? LGS'de kaç kişi birinci oldu? 2021 LGS kaç kişi full yaptı? 500 tam puan...
- MEB son dakika: 2021 LGS başarı sıralaması açıklandı mı? LGS YEP yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır?
- LGS okul puanları açıklandı mı? 2021 LGS lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları nedir? MEB son açıklamalar
- LGS'ye kaç kişi girdi? 2021 LGS sınavına kaç kişi başvurdu? İşte MEB merkezi sınav istatistikleri