Bilim Kurulu bugün toplanıyor! 2. ve 3. doz aşılar ne zaman olacak?

Bilim Kurulu toplantısında başta koronavirüsle mücadele ve aşılamadaki son durum olmak üzere birçok konu ele alınacak.

Türkiye'de de görülen Delta varyantı ve 3. doz aşı da gündemdeki konu başlıkları arasında yer alacak.

3. DOZ AŞILAR GÖRÜŞÜLECEK

Dün TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, Bilim Kurulu'nda 3. dozun yani hatırlatma aşılarının kimlere, ne zaman ve ne şekilde uygulanacağının konuşulacağını açıkladı.