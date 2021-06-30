30 Haziran 2021, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Delta varyantı Türkiye'de hızla yayılıyor! | Delta varyantı nedir? Son durum ne?
Türkiye'de delta varyantı hızla artıyor.Şu an 26 ilde 224 delta vakası var. Bunun 134'ü de İstanbul'da. Koronavirüs Bilim Kurulu ikinci doz aşıyı öne çekmeye karar verecek. Normalleşme de yarın başlıyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.