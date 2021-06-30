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Delta varyantı Türkiye'de hızla yayılıyor! | Delta varyantı nedir? Son durum ne?

A Haber
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Giriş: 30.06.2021 14:18
Türkiye'de delta varyantı hızla artıyor.Şu an 26 ilde 224 delta vakası var. Bunun 134'ü de İstanbul'da. Koronavirüs Bilim Kurulu ikinci doz aşıyı öne çekmeye karar verecek. Normalleşme de yarın başlıyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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