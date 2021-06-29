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Haberler Sağlık Haberleri Son dakika: Hatırlatma 3. doz aşı ne zaman olunacak? Türkiye'de kaç kişide Delta varyantı görüldü? Bakan Koca'dan flaş açıklama

Son dakika: Hatırlatma 3. doz aşı ne zaman olunacak? Türkiye'de kaç kişide Delta varyantı görüldü? Bakan Koca'dan flaş açıklama

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de de görülen Delta varyantıyla ilgili son rakamı paylaştı. Öte yandan 3. doz aşıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Rapel veya hatırlatma dozu, yarın Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 29.06.2021 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021
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Son dakika: Hatırlatma 3. doz aşı ne zaman olunacak? Türkiye'de kaç kişide Delta varyantı görüldü? Bakan Koca'dan flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek." dedi. Koca, "Rapel veya hatırlatma dozu, yarın Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak" ifadelerini kullandı.

ŞEHİR HASTANELERİ İDDİALARINA YANIT
Koca, şehir hastanelerinin satışa çıkarıldığına ilişkin "Şehir hastanelerine ilişkin iddialar) Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir" şeklinde konuştu.

DELTA VARYANTI KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?
Bakan Koca, İstanbul başta olmak üzere 26 ilde görülen delta varyantı sayının 224'e çıktığını açıkladı.

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