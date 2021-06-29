Son dakika: Hatırlatma 3. doz aşı ne zaman olunacak? Türkiye'de kaç kişide Delta varyantı görüldü? Bakan Koca'dan flaş açıklama

ŞEHİR HASTANELERİ İDDİALARINA YANIT

Koca, şehir hastanelerinin satışa çıkarıldığına ilişkin "Şehir hastanelerine ilişkin iddialar) Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir" şeklinde konuştu.