Son dakika: Hatırlatma 3. doz aşı ne zaman olunacak? Türkiye'de kaç kişide Delta varyantı görüldü? Bakan Koca'dan flaş açıklama
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de de görülen Delta varyantıyla ilgili son rakamı paylaştı. Öte yandan 3. doz aşıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Rapel veya hatırlatma dozu, yarın Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek." dedi. Koca, "Rapel veya hatırlatma dozu, yarın Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak" ifadelerini kullandı.
ŞEHİR HASTANELERİ İDDİALARINA YANIT
Koca, şehir hastanelerinin satışa çıkarıldığına ilişkin "Şehir hastanelerine ilişkin iddialar) Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir" şeklinde konuştu.
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