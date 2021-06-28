Muğla'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e HDP ile ittifakın nedenini soran Can Özcan isimli vatandaş darp edildi!

BU İLK DEĞİL

Bilindiği gibi, geçtiğimiz aylarda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize'nin İkizdere ilçesini ziyareti esnasında kendisine soru sormak isteyen Havva Sevgen de susturulmuş ve darp edilmişti. Yine Akşener'in İkizdere'deki ziyaretinde kendisine soru yönelten Hüseyin Yılmaz, bir grup İYİ Partili tarafından yumruklanarak darp edilmişti. Yılmaz, olayın ardından hastaneye giderek darp raporu almıştı.

Geçtiğimiz gün ise İYİ Partili Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan'ın şoförünün de aralarında olduğu 4 çalışan tarafından darbedilmiş, Uslu yüzünde kesik olacak şekilde yaralanmıştı.