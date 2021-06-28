Muğla'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e HDP ile ittifakın nedenini soran Can Özcan isimli vatandaş darp edildi!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Muğla'ya ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında Akşener'e HDP ile ittifak yapılmasını soran Can Özcan isimli şahıs partililerin saldırısıyla karşılaştı. Mağdur vatandaşı saldırgan İYİ Parti'lilerin elinden polis kurtardı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan mağdur Can Özcan “Meral hanıma HDP ile ittifak yapılmasıyla ilgili soru sordum. Bu esnada yanındaki korumalar benim enseme ve göğsüme vurdu. Sonrasında araya polisler girerek beni korudular ve oradaki beni korumaya çalışan polis de dudağından yaralandı” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Muğla ziyaretinde yine olay çıktı. Akşener'e HDP ile ittifakı soran Can Özcan isimli vatandaş, saldırıya uğradı. Mağdur vatandaşı saldırganların elinden polis kurtardı.
HDP İLE NEDEN İTTİFAK YAPTIKLARINI SORDU MÜDAHALE EDİLDİ
Olay öğle saatlerinde Milas Merkez'de meydana geldi. Endüstri Meslek Lisesi'ni dışarıdan okuyan Can Özcan, sınav için Ören İlçesi'nden Milas'a geldi. İlçede bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener ile rastlaşan Özcan, Akşener'e HDP ile neden ittifak yaptıklarını sordu. Bu sırada Akşener'in yanındaki kişiler müdahale etti. Özcan'ı uzaklaştıran bu kişiler darp edilen vatandaş polislerce kurtarıldı.
"ŞEREFSİZ SEN GİT..."
Milas Polis Merkezi Amirliği'ne giderek ifade de veren Özcan yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bugün yani 28 Haziran günü saat 12:00 sıralarında Milas'ta bulunuyordum. Meral Akşener'i gördüm. Meral Hanım'a bir şey sormak istedim ve kendisi bana buyurun dedi. Ben de kendisine 'Meral hanım ilçemize hoş geldiniz' dedikten sonra 'Meral hanım neden HDP ile kol kola gezenlerle ittifak yapıyorsunuz? Şehitlerimizi hiç düşünmüyor musunuz?' dedim. Bunun üzerine korumalar beni dışarı çıkarmaya çalışırken ben 'Meral hanım size bir şey demiyorum ancak ittifak yaptığınız kişiler terörist' dedim. Bunun üzerine orada bulunan ve kim olduğunu bilmediğim uzun boylu takım elbiseli biri ile siyah takım elbiseli bir kişi bana 'Şerefsiz sen git AKP'den hesap sor' dedi. Sonrasında bana 'A…. şerefsiz, vatan senin gibiler yüzünden böyle' dedi.
"HİÇBİR PARTİYİ SAVUNMUYORUM, ÜLKEMİ SAVUNUYORUM"
Ben de 'Ben hiçbir partiyi savunmuyorum. Ben ülkemi savunuyorum' dedim. Bu esnada benim enseme ve göğsüme vurdu. Sonrasında araya polisler girerek beni korudular ve oradaki polis de dudağından yaralandı. Ben bu şahısların kesinlikle polis olduğunu düşünmüyorum. Bu şahıslar Meral hanımın yanından gelerek bana bu hareketi yaptı ve bana hareket ettiler. Beni darp ederek bana hakaret eden ismini bilmediğim bu şahıslardan davacı ve şikayetçiyim"
Mağdur vatandaş olay ardından hastaneye götürülerek ilk tedavisi yapıldı. Özcan, şikayetçi oldu.
BU İLK DEĞİL
Bilindiği gibi, geçtiğimiz aylarda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize'nin İkizdere ilçesini ziyareti esnasında kendisine soru sormak isteyen Havva Sevgen de susturulmuş ve darp edilmişti. Yine Akşener'in İkizdere'deki ziyaretinde kendisine soru yönelten Hüseyin Yılmaz, bir grup İYİ Partili tarafından yumruklanarak darp edilmişti. Yılmaz, olayın ardından hastaneye giderek darp raporu almıştı.
Geçtiğimiz gün ise İYİ Partili Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan'ın şoförünün de aralarında olduğu 4 çalışan tarafından darbedilmiş, Uslu yüzünde kesik olacak şekilde yaralanmıştı.
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