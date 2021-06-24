Son dakika: İYİ Partili Şükrü Kuleyin'den A Haber mikrofonu tutan muhabire skandal tepki: Alın şunu buradan





"BEN NİYE ARAYACAĞIM KARDEŞİM"

Aileyi arayıp aramadığı ile ilgili soru üzerine ise Akşener "Ben niye arayacağım aileyi kardeşim. Benimle ne alakası var. İlgili arkadaşımız aileyi aradı, babasını aradı, amcasını aradı, şahsı aradı. Dövdüğü iddia edilen kişi şuan itibariyle tutuklu. Doğru bir şey mi ? 'aferin iyi yaptı mı? diyorsanız hayır öyle bir şey doğru değil, yanlış. İlgili taraflar bununla ilgili dediler ki yanlıştır. Ne yapalım şimdi ? ne yapayım ben. Elbetteki yanlış elbette ki geçmiş olsun. Elbetteki görevini yapan insanlara saygı göstermek lazım. A haber bile olsa saygı göstermek lazım diğimi ?" ifadelerini kullandı.

A HABER NEDEN HEDEFTE?

A Haber ekranlarında Meral Akşener'in 'bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' dedirten tezahürleri ele alındı. Program konuğu Melih Altınok, A Haber'in neden hedef alındığını değerlendirirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e önemli bir soru yöneltti.

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok şu ifadeleri kullandı:

Doğruyu söylemenin, inandığını söylemenin bir bedeli var. Türkiye'de o yerleşik medyanın pratikleri hep böyleydi, bunlar o kadar sıkı fıkı ilişkiler kuruyorlardı ki iktidarla. Bizim iktidarla ilişkimize dair ne söyleyebilirsiniz? Evet, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz. Her çalışanda olmayabilir ama genel olarak böyle bir hava var burada. Bu sorun mudur? Bir siyasi görüşü desteklemek, bir siyaset yazarının bir siyasi projeyi doğru bulması.