Son dakika: İYİ Partili Şükrü Kuleyin'den A Haber mikrofonu tutan muhabire skandal tepki: Alın şunu buradan
Son dakika haberine göre Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a "geçmiş olsun" ziyareti için Trabzon'a gelen Meral Akşener’in otelden çıkışını bekleyen basın mensupları, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Şükrü Kuleyin’in A Haber mikrofonunu tutan arkadaşlarına yönelik skandal tepkisi ile karşılaştı. Kuleyin’in “Alın şunu buradan” diyerek tepkisi üzerine partililer araya girerek kendisini sakinleştirmeye çalıştı.
Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a 11 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırı sonrası "Geçmiş olsun" demek üzere bugün Trabzon'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ziyaret sonrası Akçaabat ilçesindeki bir otelde bir süre dinlendi. Akşener'in çıkışını otel önünde bekleyen basın mensupları, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Şükrü Kuleyin'in A Haber mikrofonunu tutan arkadaşlarına yönelik skandal tepkisi ile karşılaştı. Kuleyin'in "Alın şunu buradan" diyerek tepkisi üzerine partililer araya girerek kendisini sakinleştirmeye çalıştı.
"AĞZIMDAN ÇEKİP ALIRSANIZ KONUŞABİLİRİM"
Ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, otelden çıkışında basın mensuplarının İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli-Diloavası'ndaki kaçak çiftliğinin yıkımı sırasında görüntü alırken darbedilen İHA Muhabiri Mustafa Uslu'ya yönelik saldırı ile ilgili "Saldırıya uğrayan gazeteci ile ilgili bir açıklamanız olacak mı?" sorusu ile karşılaştı. Akşener, bunun üzerine "Yapıldı oğlum onla ilgili açıklama. Ağzımdan çekip alırsanız konuşabilirim. Bak ben misafir geldim. Sevgi dolu olmamız lazım birbirimize. Lütfü bey kendisini aradı, babasını aradı. Bununla ilgili twit attı, ilgili kişi mahkemede" dedi.
"BEN NİYE ARAYACAĞIM KARDEŞİM"
Aileyi arayıp aramadığı ile ilgili soru üzerine ise Akşener "Ben niye arayacağım aileyi kardeşim. Benimle ne alakası var. İlgili arkadaşımız aileyi aradı, babasını aradı, amcasını aradı, şahsı aradı. Dövdüğü iddia edilen kişi şuan itibariyle tutuklu. Doğru bir şey mi ? 'aferin iyi yaptı mı? diyorsanız hayır öyle bir şey doğru değil, yanlış. İlgili taraflar bununla ilgili dediler ki yanlıştır. Ne yapalım şimdi ? ne yapayım ben. Elbetteki yanlış elbette ki geçmiş olsun. Elbetteki görevini yapan insanlara saygı göstermek lazım. A haber bile olsa saygı göstermek lazım diğimi ?" ifadelerini kullandı.
A HABER NEDEN HEDEFTE?
A Haber ekranlarında Meral Akşener'in 'bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' dedirten tezahürleri ele alındı. Program konuğu Melih Altınok, A Haber'in neden hedef alındığını değerlendirirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e önemli bir soru yöneltti.
Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok şu ifadeleri kullandı:
Doğruyu söylemenin, inandığını söylemenin bir bedeli var. Türkiye'de o yerleşik medyanın pratikleri hep böyleydi, bunlar o kadar sıkı fıkı ilişkiler kuruyorlardı ki iktidarla. Bizim iktidarla ilişkimize dair ne söyleyebilirsiniz? Evet, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz. Her çalışanda olmayabilir ama genel olarak böyle bir hava var burada. Bu sorun mudur? Bir siyasi görüşü desteklemek, bir siyaset yazarının bir siyasi projeyi doğru bulması.
''BUNLARIN SORUNU…''
Aydın Doğan dönemini hatırlayın, pijamayla bir başbakanı elleri cebinizde karşılıyorsunuz, o kadar içli dışlı olmuşsunuz ki! Bunların sorunu şimdi bu imkanlara sahip olmamasıdır. Aralarındaki imkanları nasıl sömürdüklerini, nasıl birbirlerine girdiklerini görüyorsunuz dolayısıyla bunları söyleyeceklerdir.
''MERAL AKŞENER'İN BASINLA NASIL BİR İLİŞKİ KURDUĞU ORTADA''
Gazetecilik anlamında birtakım evrensel ilkeler var, insan bunlara uygun davranmaya çalışıyor. Meral Akşener medya basın özgürlüğü anlamında eleştiri yapıyor ama kendisi nasıl bir ilişki kuruyor medya ile gazetecilerle buna dair örnekler ortada.
AKŞENER'İN MEDYASI NEDEN SESSİZ?
Akşener'in medyasında Meral Akşener'in icraatlarıyla ilgili hangi tartışmaları yürütüyorlar? Geçtiğimiz gün bir milletvekillerinin yeğeni bir gazeteciyi dövüyor, burnunu kırıyor, dünyanın her yerinde suç sayılacak bir fiil. Bununla ilgili neden hiçbir şey söylemiyorsunuz?
''AHLAK DERSİ VERENLERİ GÖRÜYORUZ''
Günün sonunda görüyoruz ahlak dersi verenlerin, siyasetle aralarına mesafe kurduklarını söyleyenlerin partilerde 40 milyonluk kampanyalarla desteklendiklerini görüyoruz.
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