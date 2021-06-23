İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın çalışanları tarafından darp edilen gazeteci Mustafa Uslu'ya geçmiş olsun telefonu

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Gerek medya, gerekse siyasi kesimden Uslu'ya destek mesajları ve saldırganlara da kınama mesajları gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ilk olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımla destek verdiği Uslu'yu, daha sonra da telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gazeteci Uslu'ya yapılan saldırıyı kınayan Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçmiş olsun dileklerini ve selamlarını iletti.