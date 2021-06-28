Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK toplantısı sonrasında flaş açıklamalar

KAVAKÇI'YA LİNK GİRİŞİMİ

Fatma Kavakçı o yaptığı işi yapmaya hem CV'si, hem eğitimi hem de kişisel nitelikleri açısından son derece yeterli bir arkadaşımız. Yaptığı işi hakimiyeti yabancı devlet başkanlarınca da takdir gördü. Fatma Kavakçı ve kardeşi çocukluğundan beri linç kampanyasına uğruyor. Kılık kıyafeti üzerinden linç yapma konusunda ne büyük iştahları varmış. Bu nasıl bir nefretmiş ki nesiller boyu değişmiyor. Arkadaşımız yaptığı işin niteliklerine haiz ve devletimize hakkıyla hizmet eden bir arkadaşımızdır. Diyorlar ki sadece tercüman dinliyor ne konuştuklarını, bunlar devlet sırrıdır. Halbuki bilinir bunlar, bazen biz isteriz bazen karşı taraf ister. Belli meselelerin liderler arasında konuşulması ve heyetler arası görüşmeye geçerken liderler arasında bir mesafe katedilmesi önemlidir. Heyetler arası görüşmede bütün konuların üzerinden tek tek geçilmiştir. Bunların hepsi devletin kayıtlarına girer. Cumhurbaşkanımız bu konularda çok hassastır. Hayatında bir kere müzakereye girmiş olan bir kişi bu cümlenin altınının boş olduğunu bilir. Üstelik bu görüşmeler güvenlik birimlerine, MSB'ye, ilgili her yere dağıtılır. Ama maalesef bu kadar berrak şeyler konusunda bile sanki çok gizemli bir şey yapılıyormuş gibi bir hava gördük. Bilgisizlikle ilgili bir şey.





KILIÇDAROĞLU'NUN 'MİLLİ GÜVENLİK SORUNU' SÖZLERİNE TEPKİ



Türkiye'deki bir siyasi partinin devletin cumhurbaşkanına karşı bu ifadeyi kullanması şuursuz, yakışıksız bir ifadedir. Bahsettiğiniz makam Türkiye'nin devlet başkanlığıdır. Türkiye'nin ordularının başkomutanıdır. Onu bu ifadeyle nitelediğiniz zaman kendi meşruiyet alanınıza da zarar vermiş olursunuz. Siyasi mücadeleyi siyasi rekabetten çıkarıp siyasi husumete getiren kendi meşruiyet alanını zedeler.