Son dakika: İçişleri Bakanlığından "Ülkeye Giriş Tedbirleri” konulu yeni genelge! 81 ile gönderildi

SON DAKİKA | İçişleri'nin yayımladığı genelgede; yeni varyantlarıyla beraber bazı ülkelerde salgının seyrinde yeniden tırmanış gözlemlendiği bu süreçte Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda aşağıdaki tedbir ve uygulamaların tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirildiği belirtilerek, tedbirler şu şekilde sıralandı.

6 ÜLKE İÇİN FLAŞ KARAR

1. Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçuşlar bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu. Bu ülkelerden ülkemize doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyecek.