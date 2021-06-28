Meral Akşener’e HDP ittifakını soran vatandaşı partililer tekme tokat dövdü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Muğla'ya ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında Akşener'e HDP ile ittifak yapılmasını soran Can Özcan isimli şahıs partililerin saldırısıyla karşılaştı. Mağdur vatandaşı saldırgan İYİ Parti'lilerin elinden polis kurtardı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan mağdur Can Özcan “Meral hanıma HDP ile ittifak yapılmasıyla ilgili soru sordum. Bu esnada yanındaki korumalar benim enseme ve göğsüme vurdu. Sonrasında araya polisler girerek beni korudular ve oradaki beni korumaya çalışan polis de dudağından yaralandı” ifadelerini kullandı.