Kanal İstanbul Boğaz’ın güvenlik sigortası olacak!
Son dakika haberine göre; Dev proje Kanal İstanbul'un temel atma töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşti. Kanal İstanbul'un genişliği minimum 275 metre, derinliği 21 metre olacak. Kanaldan 275 metre uzunluğa kadar petrol tankerleri ve 350 metrelik konteyner gemileri geçebilecek. Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'nın güvenlik sigortası olacak.
Köprü, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Başakşehir-Bahçeşehir-Nakkaş Kesim-08 işi kapsamında, Sazlıdere geçişini sağlayacak şekilde inşa edilecek. Ana açıklığı 440 metre uzunluğundaki köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla uzunluğu 860 metreye ulaşırken, yaklaşım viyadükleriyle toplam uzunluğu 1618 metre olacak.
MÜHENDİSLİK HARİKASI 6 KÖPRÜ YAPILACAK
Köprü, trafiğe 2x4 şeritli hizmet edecek. Köprünün platform genişliği ise 46 metre olacak. Gergin eğik askılı köprünün kuleleri, 198 metre yüksekliğe çıkacak. Bu boğaz köprülerinden daha yüksek. İstanbul'u içinden 2 deniz geçen bir şehre dönüştürecek Kanal İstanbul'un üzerine 6 köprü yapılacak. Kanal İstanbul'un her iki tarafında 250 biner konutluk şehirler kurulması planlanıyor.
ÜLKE EKONOMİSİ ŞAHA KALKACAK
KANAL İstanbul ülkemiz için sürekliliği olan bir gelir kapısı olacak. Ülkemizin müreffeh bir geleceğinin olması açısından hayata geçirilecek bu projeyle Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYİH) etkisinin 12 milyar dolar olması bekleniyor. Ayrıca 505 bin 892 kişinin istihdam edilmesi ve 28 milyar dolarlık üretimin olması tahmin ediliyor. Bu verilere göre; 3 günlük gemi geçişi ile 30 derslikli okul, 1 haftalık gemi geçişi lie 100 yataklı hastane ve 2 aylık gemi geçişi ile 2 kilometre metro hattı yapılabiliyor.
HARİRI'YLE GÖRÜŞME
Kanal İstanbul töreninin ardından Vahdettin Köşkü'ne geçen Başkan Erdoğan burada Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri'yi kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
3 YENİ BARAJ
Kanal İstanbul güzergâhının yüzde 78'i mevcutta var olan su yollarından oluşuyor. Küçükçekmece Gölü, Sazlıdere Barajı ve ikisi arasındaki su kanalı, kuzeye doğru devam eden dere yatakları üzerinde kurgulanacak Kanal İstanbul Projesi; ağırlıklı olarak sulak olan bir güzergâhı genişleterek düzenleyecek yeni bir su yolu oluşturuyor. Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sazlıdere Barajı'nın yerine 3 yeni barajın yapılacağını bildirdi. Elde edilen bilgilere göre, kanalın batı tarafına Karamandere Barajı ve Hamzalı Barajı, doğu tarafına ise Pirinççi Barajı'nın yapılacağı öğrenildi.
OLUMSUZ ALGI YAPANLAR, EN ÇOK KULLANANLAR OLUR AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ BİNALİ YILDIRIM: Kanal İstanbul üzerinden kamuoyunda olumsuz algı oluşturmak isteyenler oldu. Biz bunları biliyoruz. Dünyanın en büyük havalimanını yaparken de aynıydı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, İstanbul Havalimanı'nı yapmayın diye bize kafa tutmaya çalışmışlardı. Dünyanın en büyük havalimanı buna rağmen yapıldı, ama en çok onlar kullanıyor. Yapılana kadar böyle oluyor, yapılınca da ilk onlar kullanırlar. Bu sadece İstanbul'un değil, bölgenin projesidir.
BU PROJE DÜNYAYI TÜRKİYE'YE BAĞLAYACAK ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADIL KARAISMAILOĞLU: Boğaz'ın çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayacak Kanal İstanbul, seyir güvenliği açısından Boğaz'dan 13 kat daha güvenli olacak. Ülkemiz küresel ticaretten daha çok pay alacak. Bu proje, dünyayı Türkiye'ye bağlayacak. Köprümüz 45 kilometrelik Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy yolunun bir parçası olmakla birlikte Kanal İstanbul'un Sazlıdere kesiminin de geçişini sağlayacaktır.
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