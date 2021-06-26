Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile yeni bir çağın kapısını açıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temel atma töreninde konuşan Bakan Karaismailoğlu, dünya ticaretinde küresel lojistik güç olma hedefinin en önemli adımı olan Kanal İstanbul Projesi kapsamında inşa edilecek ilk köprünün temel atma töreninin yapıldığını belirtti.

Karaismailoğlu, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde son 19 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısını geliştirmek için olağanüstü yatırımlar yaptıklarını ifade ederek, "Bazılarının hayal dediği bazılarınınsa hayal bile edemediği Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Çamlıca Kulesi, Marmaray, İstanbul Havalimanı, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi nice dev ulaştırma projelerini tamamladık ve milletimizin hizmetine sunduk." diye konuştu.

Bu projelerin yanı sıra bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin kilometrelerden 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardıklarını aktaran Karaismailoğlu, geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle aştıklarını, Türkiye'yi yüksek hızlı tren hatları ile ördüklerini dile getirdi.