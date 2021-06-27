YKS kalem silgi verilecek mi 2021? YKS sınavında kalem, silgi, su veriliyor mu? Yanında bulunması gerekenler...
YKS kalem silgi verilecek mi 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınavı olarakta bilinen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlıklar tamamlandı. İlk oturumu dün yapılan sınavın ardından adaylar sınav yönetmeliğine ait detaylar hakkında bilgi edinmeye devam ediyor. YKS sınavında kalem, silgi ve su veriliyor mu? soruları gündemin ilk sırasında yer alıyor. İşte, YKS kalem silgi verilecek mi 2021? YKS sınavında kalem, silgi, su veriliyor mu? Yanında bulunması gerekenler...
YKS kalem silgi verilecek mi 2021? YKS sınavında kalem, silgi, su veriliyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 YKS sınavı, 26-27 Haziran tarihleri arasında yapılıyor. YKS'de gerekli olan belgeler ÖSYM'nin resmi internet sitesinde güncellendi. İşte, YKS kalem silgi verilecek mi 2021? YKS sınavında kalem, silgi, su veriliyor mu? Yanında bulunması gerekenler...
YKS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU?
YKS sınav binalarına gerekli belgelerin haricinde eşya alımı yapılmayacak. YKS 2021 sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre, kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda istenilen belgeler ve kalem silgi verilip verilmeyeceği ile ilgili açıklama yapıldı. YKS 2021 sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre, kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar şeffaf pet şişe içinde sularını kendileri getirebilecek. Öte yandan sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacak.
YKS'DE KALEM, SİLGİ VE SU DAĞITILIYOR MU?
Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaklardır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde ÖSYM Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile bu adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.
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