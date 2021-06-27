İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kanal İstanbul için hazırlanan siteyi paylaştı! "Büyük Türkiye'nin simge eseri olacak"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kanal İstanbul için hazırlanan internet sitesi hakkında açıklamalarda bulundu. Altun "Bu büyük proje Türkiye’nin küresel bir aktör olması noktasında çok önemli bir adım teşkil edecek. Kanal İstanbul, büyük Türkiye’nin simge eseri olacak." ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Kanal İstanbul için hazırlanan internet sitesi hakkında paylaşımda bulundu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Günün anlam ve önemine binaen bir kez daha Kanal İstanbul sitemizi dikkatlerinize getirmek istiyorum. https://kanalistanbul.gov.tr/tr Bu büyük proje Türkiye'nin küresel bir aktör olması noktasında çok önemli bir adım teşkil edecek. Kanal İstanbul, büyük Türkiye'nin simge eseri olacak." ifadelerini kullandı.
PROJENİN AMACI
Yılda yaklaşık 43.000 geminin geçtiği İstanbul Boğazı, en dar yeri 698 m olan doğal bir su yoludur. Gemi trafiğinde tonajlardaki artış, teknolojik gelişmeler sonucu gemi boyutlarının büyümesi ve özellikle akaryakıt ve benzeri diğer tehlikeli/zehirli maddeleri taşıyan gemi (tanker) geçişlerinin artması, İstanbul üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturmaktadır.
İstanbul Boğazı'nda su yolu ulaşımını riske eden keskin dönüşler, kuvvetli akıntılar ve transit gemi trafiği ile dik kesişen kent içi deniz trafiği mevcuttur. Boğaz'ın her iki yakasında yüzbinlerce sakin yaşamaktadır. Boğaziçi gün içinde milyonlarca İstanbullu için ticaret, yaşam ve geçiş yeridir. Boğaz, geçen gemi trafiğinin oluşturduğu riskler açısından her geçen yıl daha tehlikeli hale gelmektedir. 100 yıl öncesinde 3-4 bin olan yıllık gemi geçiş sayısı artmış ve bugün 45-50 bine ulaşmıştır.Seyir emniyetinin arttırılması için uygulanan tek yönlü trafik organizasyonu nedeniyle büyük gemiler için Boğaz'da ortalama bekleme süresi, beklemeye takılan her gemi için yaklaşık 14,5 saattir. Bekleme süresi bazen gemi trafiğine ve hava şartlarına bazende yaşanacak bir kaza veya arızaya bağlı olarak 3-4 günü,hatta haftayı bulabilmektedir.
Bu çerçevede, İstanbul Boğazı'na alternatif bir geçiş koridorunun planlanması zorunlu hale gelmiştir. Kanal İstanbul ile günde 500 bin yolcuyu seyahat ettiren şehir hatlarıyla transit geçiş yapan gemilerin 90 derecelik dik kesişmelerinin yaratacağı ölümcül olabilecek kaza risklerinin önüne geçilerek, halkımız için güvenli bir seyahat sağlanabilecektir. Aynı zamanda kent içi ulaşımda denizyolunun payının arttırılması mümkün olabilecektir.
PROJENİN LOKASYONU
Kanal İstanbul Projesi kapsamında, Küçükçekmece Gölü - Sazlıdere Barajı - Terkos Doğusunu takip eden Kanal Koridorunun yaklaşık 6.149 m'lik kısmı İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi sınırları içerisinde, yaklaşık 3.189 m'lik kısmı İstanbul ili, Avcılar ilçesi sınırları içerisinde, yaklaşık 6.061 m'lik kısmı İstanbul ili, Başakşehir ilçesi sınırları içerisinde ve kalan yaklaşık 27.383 m'lik kısmı ise İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır.
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