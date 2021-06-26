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Kılıçdaroğlu'nun 'durduracağız' dediği Kanal İstanbul neden gerekli? Harita üstünde anlatıldı

A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programında İstanbul Boğazı’ndaki trafik yoğunluğuna dikkat çekilerek Kanal İstanbul’un önemine vurgu yapıldı. İstanbul'un mevcut Boğaz trafiği yoğunluğu, projeyi durduracağını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerini akıllara getirdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 26.06.2021 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021
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Kılıçdaroğlu'nun 'durduracağız' dediği Kanal İstanbul neden gerekli? Harita üstünde anlatıldı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin canlı olarak verildiği yayında, Boğaz'da çok sayıda tanker, kuru yük gemisi ve yolcu gemisinin yer aldığı görünüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul Projesi'ni durduracaklarını söylemiş, bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu, projede bulunan şirketlerin paralarını ödemeyeceklerini açıklamıştı.

Kanal İstanbul neden gerekli? Harita üstünde anlatıldı KANAL İSTANBUL NEDEN GEREKLİ? HARİTA ÜSTÜNDE ANLATILDI

KANAL İSTANBUL'LA BİRLİKTE BOĞAZ'DAKİ GEMİ TRAFİĞİ AZALACAK

Kanal İstanbul Projesi'nin hayata geçmesiyle birlikte Boğaz'daki gemi trafiği önemli ölçüde azalacak.

KILIÇDAROĞLU: KANAL İSTANBUL'U DURDURACAĞIZ

Kanal İstanbul Projesi hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul Projesi'ni durduracaklarını ve projede bulunan şirketlerin paraları ödemeyeceklerini söylemişti.

"YATIRIM YAPMALARINI ENGELLEYECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, "İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul projesini durduracağız. Şirketlerin paralarını asla ödemeyeceğiz. Türkiye'de yatırım yapmalarının önünü keseceğiz. Ne demek Kanal İstanbul? Parayı yatırdığınız an zarar edeceksiniz. Türkiye'nin ne kazancı olacak bu projeden? Stratejik olarak ne kazancı olacak?" ifadelerini kullandı.

YILLIK 8 MİLYAR DOLAR GELİR BEKLENİYOR

Dünya ekonomisinde önemli yerleri bulunan Süveyş ve Panama kanallarında 4 kat büyük olan Kanal İstanbul'dan yıllık 8 milyar dolar gelir bekleniyor.

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