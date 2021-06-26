Kılıçdaroğlu'nun 'durduracağız' dediği Kanal İstanbul neden gerekli? Harita üstünde anlatıldı

KILIÇDAROĞLU: KANAL İSTANBUL'U DURDURACAĞIZ

Kanal İstanbul Projesi hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul Projesi'ni durduracaklarını ve projede bulunan şirketlerin paraları ödemeyeceklerini söylemişti.

"YATIRIM YAPMALARINI ENGELLEYECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, "İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul projesini durduracağız. Şirketlerin paralarını asla ödemeyeceğiz. Türkiye'de yatırım yapmalarının önünü keseceğiz. Ne demek Kanal İstanbul? Parayı yatırdığınız an zarar edeceksiniz. Türkiye'nin ne kazancı olacak bu projeden? Stratejik olarak ne kazancı olacak?" ifadelerini kullandı.

YILLIK 8 MİLYAR DOLAR GELİR BEKLENİYOR

Dünya ekonomisinde önemli yerleri bulunan Süveyş ve Panama kanallarında 4 kat büyük olan Kanal İstanbul'dan yıllık 8 milyar dolar gelir bekleniyor.