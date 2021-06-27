Son dakika: Başkan Erdoğan'dan talimat! Her şehre bir dev proje geliyor

Teşkilat başkanlığı, 81 ilin milletvekilleri ve teşkilat yönetimleri ile genel merkezde bir araya gelerek, 2023 seçimlerinin yol haritasını oluşturuyor. Bakanlar milletvekilleri ve MKYK üyeleri ile bir araya gelerek bakanlıklarının çalışmaları ile ilgili bilgi veriyor. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'de geleneksel hâle gelen istişare toplantılarını sürdürüyor. Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım başkanlığında da parti teşkilatlarının katıldığı toplantılar gerçekleştiriliyor. Yapılan toplantılarda, parti yönetiminin talimatı ile milletvekilleri teşkilat yöneticilerinin her ilin problem haritası çıkarılması ve vatandaşın en fazla istediği projelerin tespit edilmesi kararı alındı.