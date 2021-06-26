Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul paylaşımı

Kanal İstanbul'un üzerine 6 köprü yapılacak." ifadelerini kullandı.

Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy otoyolu üzerindeki Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün ana açıklığının 440 metre, toplam uzunluğunun 1618 metre ve platform genişliğinin 46 metre olduğunu belirten Erdoğan, 196 metre uzunluğundaki kulelerin "diamond geometrisi"yle tasarlandığını aktardı.

Başkan Erdoğan, Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy kesiminin tamamlanmasıyla, karbon emisyonunun 32 bin 126 ton azalacağını ve zamandan 641,7 milyon, akaryakıttan ise 75,5 milyon lira olmak üzere yılda toplam 717,2 milyon lira tasarruf sağlanacağını kaydetti.



