Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul paylaşımı
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkeye ve millete eser kazandırma mücadelesini sürdüreceklerini bildirdi.
Kanal İstanbul Projesi'nin 27 Nisan 2011 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldığına değinen Erdoğan, "11 ayrı üniversiteden 51 bilim insanı ile toplamda 204 uzman görev yaptı.
Modelleme çalışmalarında 35 ayrı ülkeden 3 bin 500 kişi görev aldı. 304 ayrı yerde 17 bin metrenin üzerinde sondaj, 248 jeofizik etüt gerçekleştirildi.
Bilimsel çalışmalara göre 5 ayrı alternatif arasından en makul ve en verimli hat belirlendi. (Kanal) Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir ve Arnavutköy sınırları içerisinde yer alacak, 45 kilometre uzunluğunda, 275 metre taban genişliğinde, 20,75 metre derinliğinde olacak.
Kanal İstanbul'un üzerine 6 köprü yapılacak." ifadelerini kullandı.
Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy otoyolu üzerindeki Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün ana açıklığının 440 metre, toplam uzunluğunun 1618 metre ve platform genişliğinin 46 metre olduğunu belirten Erdoğan, 196 metre uzunluğundaki kulelerin "diamond geometrisi"yle tasarlandığını aktardı.
Başkan Erdoğan, Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy kesiminin tamamlanmasıyla, karbon emisyonunun 32 bin 126 ton azalacağını ve zamandan 641,7 milyon, akaryakıttan ise 75,5 milyon lira olmak üzere yılda toplam 717,2 milyon lira tasarruf sağlanacağını kaydetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliler için Temmuz hem zam hem ikramiye ayı olacak! 2021 maaş zammı ve bayram ikramiye ödemelerinde son durum
- Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 2021 YKS AYT YDT günü yasak var mı? 27 Haziran Pazar kısıtlama saatleri...
- Kanal İstanbul ne zaman bitecek? Hangi firma yapacak? Kaç km, genişliği ne kadar olacak? İşte güzergahı...
- YKS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2021 ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?
- Sazlıdere Barajı nerede? Kanal İstanbul projesi temel atma töreni nerede yapılacak? Harita konumu...
- YKS TYT yorumları: 2021 YKS sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri testi nasıldı?
- YKS TYT soruları ve cevapları bugün açıklanır mı? 2021 YKS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
- YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2021 YKS sınavı kaç net kaç puan getirir? ÖSYM açıklamaları...
- YKS baraj puanı 2021: YKS TYT AYT YDT puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı kazanmak için kaç puan gerekir?
- YKS sınavı başarı duası: 2021 üniversite sınavından yüksek almak için hangi dualar okunur? İşte sınav kazanma duası
- YKS 2. ve 3. oturum ne zaman yapılacak? AYT YDT sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM takvimi!
- Bugün yasak var mı? YKS günü 26 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama saat kaçta başlayacak?