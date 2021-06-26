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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul paylaşımı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.06.2021 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul paylaşımı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkeye ve millete eser kazandırma mücadelesini sürdüreceklerini bildirdi.

Kanal İstanbul Projesi'nin 27 Nisan 2011 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldığına değinen Erdoğan, "11 ayrı üniversiteden 51 bilim insanı ile toplamda 204 uzman görev yaptı.

Modelleme çalışmalarında 35 ayrı ülkeden 3 bin 500 kişi görev aldı. 304 ayrı yerde 17 bin metrenin üzerinde sondaj, 248 jeofizik etüt gerçekleştirildi.

Bilimsel çalışmalara göre 5 ayrı alternatif arasından en makul ve en verimli hat belirlendi. (Kanal) Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir ve Arnavutköy sınırları içerisinde yer alacak, 45 kilometre uzunluğunda, 275 metre taban genişliğinde, 20,75 metre derinliğinde olacak.

Kanal İstanbul'un üzerine 6 köprü yapılacak." ifadelerini kullandı.

Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy otoyolu üzerindeki Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün ana açıklığının 440 metre, toplam uzunluğunun 1618 metre ve platform genişliğinin 46 metre olduğunu belirten Erdoğan, 196 metre uzunluğundaki kulelerin "diamond geometrisi"yle tasarlandığını aktardı.

Başkan Erdoğan, Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy kesiminin tamamlanmasıyla, karbon emisyonunun 32 bin 126 ton azalacağını ve zamandan 641,7 milyon, akaryakıttan ise 75,5 milyon lira olmak üzere yılda toplam 717,2 milyon lira tasarruf sağlanacağını kaydetti.

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