Son dakika | HDP İzmir binasına saldıran Onur Gencer'in ifadeleri ortaya çıktı! Keşif için aynı binada kursa gitmiş

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığı'na düzenlediği silahlı saldırı ile Deniz Poyraz adlı çalışanı tabancayla vurarak öldüren Onur Gencer tutuklandı. Saldırgan Gencer'in ifadesinde, "PKK'dan nefret ediyorum.Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz. Partililerin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalar beni tahrik etti. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm. Kim olsa ateş edecektim. İçerideki herkesi öldürecektim. Silahımda olan 10 mermiyi de ateşledim. Vurduğum kişiyi tanımıyorum" dediği öğrenildi.