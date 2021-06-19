Son dakika | HDP İzmir binasına saldıran Onur Gencer'in ifadeleri ortaya çıktı! Keşif için aynı binada kursa gitmiş
İzmir’de HDP İl Başkanlığı’ndaki kanlı saldırının faili tutuklandı. Keşif için binadaki dil kursuna kayıt olduğu belirlenen saldırgan ifadesinde, “İçerideki herkesi öldürecektim. Vurduğum kişiyi tanımıyorum” dedi.
İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığı'na düzenlediği silahlı saldırı ile Deniz Poyraz adlı çalışanı tabancayla vurarak öldüren Onur Gencer tutuklandı. Saldırgan Gencer'in ifadesinde, "PKK'dan nefret ediyorum.Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz. Partililerin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalar beni tahrik etti. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm. Kim olsa ateş edecektim. İçerideki herkesi öldürecektim. Silahımda olan 10 mermiyi de ateşledim. Vurduğum kişiyi tanımıyorum" dediği öğrenildi.
Gencer'in sosyal medyada zaman zaman terör örgütü PKK sempatizanlarıyla tartışmalar yaşadığı öğrenildi. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde İzmir Adliyesi'ne sevk edilen Gencer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayda kullanılan silahın ise zanlı Gencer'e ait olduğu ve bulundurma ruhsatının olduğu bildirildi. Gencer'in eylemi gerçekleştirmeden önce HDP İzmir İl Başkanlığı ile aynı binada bulunan İngilizce kursuna keşif amaçlı gidip yazıldığı öğrenildi. Gencer'in psikiyatri polikliniğinden birçok kez randevu aldığı ortaya çıktı.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Onur Gencer tarafından öldürülen Deniz Poyraz için dün Kadifekale Hava Şehitleri Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından kadınların omzunda taşıdığı Poyraz'ın cenazesi, Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Cenazeye katılanlara teşekkür eden anne Fehime Poyraz, "Sizler olmasaydınız ben yıkılırdım. Hepiniz hoşgeldiniz. Benim yerime işe gitmişti. Öğretmen olmak istiyordu. Hayali buydu ama kısmet olmadı" dedi.
'BİRLİKTE KARŞI DURMALIYIZ'
HDP İzmir il binasında yapılan saldırıya karşı tepkiler sürüyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, saldırıyı lanetlediklerini belirterek, "Herkesin, bu tür kaotik ortamlar peşinde koşanlara karşı birlikte karşı durması gerekiyor" diye konuştu.
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