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HDP il binasına silahlı saldırıyla kimler, neyi hedefledi? Planlı provokasyon mu?

'de HDP binasına giren silahlı saldırgan , 'ı öldürdü. Emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur Gencer tutuklandı. Peki saldırının arka planı ne? Saldırı üzerinden kimler toplumsal fay hatlarını tetiklemek istiyor? Sokakları mı karıştırmak istiyorlar? Gelişmeleri canlı yayınına katılan Ankara Temsilcisi ve akademisyen Prof. Dr. değerlendirdi.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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HDP il binasına silahlı saldırıyla kimler, neyi hedefledi? Planlı provokasyon mu?

Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun açıklamaları:

"Bir süredir 'nin iç gündemini kirletme, toplumun kafasını karıştırma ve fay hatlarını tetikleme gibi faaliyetlerin ipuçlarını alıyorduk.

Türkiye'nin siyasi, ekonomi ve toplumsal istikrarını etkileyebilecek her türden olay bizi çok yönlü düşünmeye teşvik ediyor.

'deki saldırının toplumsal iç barışı hedef aldığına hepimiz mutabıkız. Özellikle Kürt kökenli vatandaşları sürecin içinde farklı yerlere çekmek MHP'ye mensup ya da gönül vermiş insanları sahada karşılaştırmak isteyen kaotik bir planın parçası mı var diye sormadan edilmiyor.

Bu eylemden kısa süre önce bu şahsın paylaşılan fotoğrafları sonrası MHP'nin olayın ve şahsın bağlantılarının açığa kavuşturulma çağrısı oldukça önemli. Sokağın karanlığına geçit verilmeme adımları çok önemli.

, Türkiye'nin siyasal sisteminin sigortası ve teminatıdır. İttifak içerisindeki MHP'yi dışarı çıkarma ve aradaki bağları zayıflatmaya yönelik iş ve işlemler olabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'deki temaslarına baktığınızda, ve 'de yaşananlara baktığınızda ve ABD'nin YPG'ye desteğinin devam ettiğini incelediğinizde Türkiye'de özellikle Kürt sorunun çözümü adı altında yeni arayış içinde olanların MHP'yi hedef alması ve ittifaktan koparma çabaları şaşırtıcı olmaz. Bu Türkiye'nin siyasal istikrarına yönelik bir saldırıdır.

Bir hedef kitle var ve bu hedef kitleyi zinde tutmaya yönelik faaliyetler var. Burada bir toplantı var ve toplantı erteleniyor, eğer böyle bir zamanlama da düşünülürse bu çok daha vahim bir bunu gözardı etmemek lazım.

İzmir seçili bir yer ve odak hedefli bir merkez. HDP il binasında bunun gerçekleşmiş olması, HDP ile kapatma davasının devam etmesi ve ABD'nini PKK desteği, Türkiye'nin terörün belini kırması bu olay çok yönlü düşünülmeli mutlaka.

Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar'ın öne çıkan ifadeleri

Türkiye dünya itibarı yükselen bir ülke ve pek çok komplo ile karşı karşıya kalıyor. Türkiye bunların hepsinden alnının akıyla çıkabiliyor. Türkiye'nin ve 'da yaptıkları bölgesinde barış ve istikrar noktası olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye'nin dışarıda kurduğu başarılı politikayı içerde sekteye uğratmak için bir takım provokasyonlara başvurulabiliyor. Cumhur İttifakı'na bir komplo olarak karşımızda duruyor. MHP ve AK Parti'den yapılan açıklamalar bu yüzden çok önemliydi. Bunlar bu işlerin komplo olduğunu ortaya koyan önemli duruşlardır.

Bu hesapları yapanlar amaçlarına ulaşamayacaktır. Kendisini belli eden bir provokasyon var ve bunların Rus büyükelçinin öldürülmesinden hiçbir farkı yok. Planlamış, hazırlanmış oradaki caninin yaptığına benzer bir faaliyet. Oraya gelip orada bir kızı öldürüyor. Türkiye bu oyunların üstesinden gelecek bilgi ve birikime sahiptir.

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