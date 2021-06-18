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İzmir’de HDP binasına silahla saldıran Onur Gencer'in çantasından para ve bıçak çıktı

ilçesindeki 'nda 38 yaşındaki 'ı tabancayla vurarak öldüren 27 yaşındaki , tutuklandı. Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Binanın bulunduğu yere taksiyle gelen katil zanlısı Onur Gencer'in elindeki çantada, bıçak ve bir miktar para olduğu öğrenildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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İzmir’de HDP binasına silahla saldıran Onur Gencer'in çantasından para ve bıçak çıktı

Başkanlığına girip tabancayla 'ı öldüren ve iş merkezinin çatı katında polis ekiplerince gözaltına alınan 'in Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Gencer, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Silahlı fotoğrafları ortaya çıkan Onur Gencer'in, emniyette verdiği ifadede, binada kaç kişi bulunursa bulunsun öldürme niyetiyle içeriye girdiğini söylediği öğrenildi.

Onur Gencer'in sosyal medyadan zaman zaman terör örgütü sempatizanlarıyla tartışmalar yaşadığını belirttiği kaydedildi. Gencer'in ifadesinde, "PKK'dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz.

Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm. Oraya PKK'lıların gittiğini bildiğimden herhangi bir ayrım yapmayacaktım. Kim olsa ateş edecektim. Silahımda olan 10 mermiyi de ateşledim" dediği öğrenildi.

YANINDAKİ ÇANTADA BIÇAK VE PARA VARMIŞ

Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Binanın bulunduğu yere taksiyle gelen katil zanlısı Onur Gencer'in elindeki çantada, bıçak ve bir miktar para olduğu öğrenildi.

Gencer'in, saldırıyı yapımı olan marka 9 mm tabancayla gerçekleştirdiği, şarjördeki 10 mermiyi de ateşlediği belirtildi.

Olaydan sonra Gencer'in üzerinde veya çantasında başka ateşli silah bulunmadığı öğrenildi.

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