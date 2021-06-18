18 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İzmir Valiliğinden HDP İzmir İl Başkanlığına yapılan silahlı saldırıya yönelik son dakika açıklaması!

İzmir Valiliğinden HDP İzmir İl Başkanlığına yapılan silahlı saldırıya yönelik son dakika açıklaması!

Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasında Başkanlığındaki saldırı sonrası hayatını kaybeden 'ın öldürülmesine yönelik delillerin karartıldığı iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
ABONE OL
İzmir Valiliğinden HDP İzmir İl Başkanlığına yapılan silahlı saldırıya yönelik son dakika açıklaması!

Valiliği, 'ın ölümüyle sonuçlanan Başkanlığındaki saldırıya ilişkin delillerin karartıldığı iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu duyurdu.

İDDİALAR GERÇEK DIŞI

Valilikten yapılan açıklamada, "elim olaya ilişkin" bazı mecralarda gerçek dışı iddiaların yer aldığı belirtildi.

Tüm adli olaylarda olduğu gibi olay anından itibaren yargı sürecinin başladığı ve kontrolünde polisin tüm delilleri topladığı belirtilen açıklamada, "Kamera kayıtlarının silindiği ve bilgisayarlara format atıldığı iddiası tümüyle gerçek dışıdır. Ayrıca sanığın, Valiliğimize ait bir otelde konakladığı veya müştemilatından yararlandığı iddiaları da tamamen gerçek dışıdır." ifadelerine ye verildi.

NE OLMUŞTU?

'ndaki iş merkezinin 2. katındaki HDP İzmir İl Başkanlığına dün silahla giren O.G, Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü. Binanın çatısına çıkan O.G, polis ekiplerince yakalanmıştı. Bugün adliyeye sevk edilen O.G, sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Deniz Poyraz'ın cenazesi de bu akşam toprağa verilmişti.

"KİMSEYE ZARAR VERMEDİM BİR KİŞİYE ATEŞ ETTİM"

O.G.'nin saldırı sonrası önünde gözaltına alındığı ilk anlarda ise polisle yaşamış olduğu diyalog kameralara yansıdı. Polisin ne iş yaptığı ve ismini sorması üzerine "'da çalışıyordum, istifa ettim. Kimseye zarar vermedim, bir kişiye ateş ettim" dediği görülüyor. Şüphelinin, polisle girdiği ilk diyalog sırasında sergilediği rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

PKK'DAN NEFRET ETTİĞİM İÇİN..."

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen O.G.'nin (27), terör örgütü 'dan nefret ettiği gerekçesiyle bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. O.G.'nin, "Hiç kimseyi tanımıyorum. Kimseyle de bir bağlantı kurmadım. Terör örgütü PKK'dan nefret ettiğim için böyle bir şey yapmak istedim. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya girdim ve rastgele ateş ettim. Ardından da teslim oldum" dediği öğrenildi.

Polisin güvenlik önlemleri gece boyunca da sürdü.

Öldürülen parti çalışanı Poyraz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İzmir polisi ise olayın gerçekleştiği HDP İl Örgütü çevresinde yoğun güvenlik önlemi alarak bekleyişini gece boyunca da sürdürdü.

TABUTA PKK PAÇAVRASI KONMAK İSTENDİ

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığına giren silahlı saldırgan tarafından öldürülen Deniz Poyraz'ın cenazesi defnedildi.

Deniz Poyraz'ın cenazesi yakınları ve partililer tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınıp Hava Şehitleri Kadifekale Camisi'ne getirildi. Polis ekipleri, cami ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Cenazeye katılanlar, güvenlik önlemleri altında bölgeye alındı.

Caminin önüne getirilen tabuta, terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası örtülmek istenmesi üzerine polis müdahale etti. Kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Polis, bez parçasına el koydu. Cenaze namazı, caminin içerisinde kılındı.

HDP binasına saldıran zanlının binaya giriş anı HDP BİNASINA SALDIRAN ZANLININ BİNAYA GİRİŞ ANI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA