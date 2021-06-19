Başkan Erdoğan'ın hizmetleri İstanbul'u ayağa kaldırdı! İşte megakente kazandırdığı dev projeler

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra 25 yılda İSKİ'ye yapılan yatırımları anlattı.

BİRPINAR: "78 TANESİ BİYOLOJİK VE İLERİ BİYOLOJİK ARITMA TEKNOLOJİSİNE SAHİP 86 TESİS DAHA HIZMETE KOYULDU"

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar; İstanbul'da var olan 2 tesise ilave 78 tanesi biyolojik ve ileri biyolojik arıtma teknolojisine sahip 86 tesis daha hizmete koyulduğunu belirterek, "Sadece 25 yıllık sürede. İlk İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 1997 yılında Tuzla'da Sayın Recep Tayyip Erdoğan döneminde İstanbul'a kazandırıldı" dedi.

"KADIKÖY MODA ÖN ARITMA TESİSİ BİYOLOJİK ARITMAYA DÖNÜŞÜM PROJESİ ACİLEN YAPILMALI"

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar; Kadıköy Moda Ön Arıtma Tesisi'nin Biyolojik Arıtmaya Dönüşüm Projesi ve ihale dosyasının hazır olduğunu ve 2 yıldır ihale edilmeyi beklediğini hatırlattı.

Prof. Dr. Birpınar, "Bu ihaleler acilen yapılmalıdır. Umarım makul açıklamaları vardır. Oysa bu arıtma tesislerinin yapımı için geçen yıl İBB Meclisi'nden 4.5 milyar TL iç/dış kredi kullanma yetkisi alındı. Ayrıca 25 yılda yapılan tesislerin etkin işletilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.