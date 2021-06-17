Muhalefette ‘ayrı aday’ kavgası! İYİ Parti-HDP kavgasına CHP de dahil oldu

İYİ Parti ile HDP arasındaki kavgaya CHP de dahil oldu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP'nin de denklemin içinde olacağı imasında bulundu. Akşener'e üstü kapalı mesaj gönderdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ''HDP ayrı aday çıkarmalı'' önerisi HDP cephesinde tepki ile karşılanmış parti yönetiminden peş peşe sert açıklamalar gelmişti.