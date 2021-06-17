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Muhalefette ‘ayrı aday’ kavgası! İYİ Parti-HDP kavgasına CHP de dahil oldu

Genel Başkanı 'in  '' ayrı aday çıkarmalı'' önerisi ile başlayan kavgaya de dahil oldu. CHP Grup Başkanvekili 'den Akşener’in ''ayrı aday'' tezine dolaylı itiraz geldi. Yerel seçimlerdeki işbirliğini hatırlatan Özgür Özel, aynı stratejinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de devam edeceğinin mesajını verdi.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.06.2021 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
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Muhalefette ‘ayrı aday’ kavgası! İYİ Parti-HDP kavgasına CHP de dahil oldu

ile arasındaki kavgaya de dahil oldu. CHP Grup Başkanvekili cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP'nin de denklemin içinde olacağı imasında bulundu. Akşener'e üstü kapalı mesaj gönderdi.

İYİ Parti Genel Başkanı 'in ''HDP ayrı aday çıkarmalı'' önerisi HDP cephesinde tepki ile karşılanmış parti yönetiminden peş peşe sert açıklamalar gelmişti.

Gerilim her geçen gün tırmanırken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den Akşener'in ''ayrı aday'' tezine dolaylı itiraz geldi.

Yerel seçimlerdeki işbirliğini hatırlatan Özel, aynı stratejinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de devam edeceğinin mesajını verdi.

HDP yerel seçimlerde , ve 'in de aralarında bulunduğu büyükşehirlerde aday çıkarmamış 'nın adaylarını desteklemişti.

CHP'nin hedefi HDP ile işbirliğini sürdürüp "büyükşehirm modeli"ni cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de uygulamak.

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