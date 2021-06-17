Muhalefette ‘ayrı aday’ kavgası! İYİ Parti-HDP kavgasına CHP de dahil oldu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ''HDP ayrı aday çıkarmalı'' önerisi ile başlayan kavgaya CHP de dahil oldu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den Akşener’in ''ayrı aday'' tezine dolaylı itiraz geldi. Yerel seçimlerdeki işbirliğini hatırlatan Özgür Özel, aynı stratejinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de devam edeceğinin mesajını verdi.
İYİ Parti ile HDP arasındaki kavgaya CHP de dahil oldu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP'nin de denklemin içinde olacağı imasında bulundu. Akşener'e üstü kapalı mesaj gönderdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ''HDP ayrı aday çıkarmalı'' önerisi HDP cephesinde tepki ile karşılanmış parti yönetiminden peş peşe sert açıklamalar gelmişti.
Gerilim her geçen gün tırmanırken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den Akşener'in ''ayrı aday'' tezine dolaylı itiraz geldi.
Yerel seçimlerdeki işbirliğini hatırlatan Özel, aynı stratejinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de devam edeceğinin mesajını verdi.
HDP yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu büyükşehirlerde aday çıkarmamış Millet İttifakı'nın adaylarını desteklemişti.
CHP'nin hedefi HDP ile işbirliğini sürdürüp "büyükşehirm modeli"ni cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de uygulamak.
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