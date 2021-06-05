CHP'li Dursun Çiçek'ten HDP ile adaylık itirafı: El altından belirlenebilir



ÇİÇEK: "SİCİLİ TEMİZ PKK İLE BAĞLANTISI OLMAYAN BİR İKİ BAKAN VAAD EDİLEBİLİR"

Dursun Çiçek; HDP'li bakan sorusuna, "Sicili temiz, İYİ Parti'nin de, milliyetçilerin de, CHP tabanının da itiraz edemeyeceği, PKK ile bağlantısı olmayan bir iki bakan vaad edilebilir. 2. tur için söylüyorum. Dolayısıyla ikinci turda da HDP seçmeni hiçbir fire vermeden Millet İttifakı adayına oy verebilir düşünüyorum" şeklinde cevap vermişti.

TEKİN: YASAMADA BAŞKAN VEKİLLİĞİ YAPAN BİR İNSAN, NİYE BAKANLIK YAPMASIN?"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de; "TBMM yasamanın en önemli… Şu anda siyasetin en önemli mekanizması yasamadır. Yasamada başkan vekilliği yapan bir insan, niye bakanlık yapmasın?" diye sormuştu.