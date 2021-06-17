Son dakika: FETÖ'nün 7 Şubat kumpasının gerekçeli kararı açıklandı! Arkasında "himayedar" devletler var

OSLO GÖRÜŞMELERİ AKAMETE UĞRATILDI

Oslo görüşmeleri, FETÖ ve FETÖ'yü her anlamda "himaye" eden uluslararası aktör ve devletlerin, çabasıyla akamate uğratıldı. Ayrıca bu yapılara PKK Terör Örgütü de dahil oldu. PKK'yı da yanına alan bu şer yapı birlikteliği, toplumu geren ve kardeşliğine zarar veren kaotik olayların yaşanmasına sebebiyet verdi. Toplumda açılım sürecine ve bu süreci yürütmeye çalışan siyaset- güvenlik bürokrasisine duyulan güven ve destek ortadan kaldırmaya çalışıldı.

ABD'YE GÖNDERME YAPILDI

Kararda, başta FETÖ olmak üzere PKK/PYD gibi silahlı terör örgütlerine destek veren ABD'ye şu cümlelerle vurgu yapıldı: "Hedeflenen toplumsal uzlaşma ve kardeşçe yaşama iklimi gerçekleştiğinde, yıllarca stratejisini yürüttüğü Ortadoğu siyasetinin çökeceğini gören "Himayedar" devletler, FETÖ ve unsurlarına, aynı zamanda silah sağladığı PKK'ya bu süreci ortadan kaldırmak için gerekli talimat ve desteği tam anlamıyla sağlamıştır. "