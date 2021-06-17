Kına ve nişan yasak mı | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o tarihi işaret etti! 35 yaş üstüne aşı müjdesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu toplantısının ardından milyonların beklediği güzel haberleri peş peşe verdi. Bakan Koca 35 yaş üzeri vatandaşlara aşı müjdesi verdi. Yaz mevsimi ile birlikte düğün sezonundaki takvimin yoğunlaşması nedeniyle, kına ve nişan organizasyonları için Koca 1 Temmuz'u işaret etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 17 Haziran itibarıyla 35 yaş üstündekiler için de aşı randevularının açılacağını bildirdi.
Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün huzurlarınızda son günlerde sizlere güzel haberler vermiş olmanın huzuru ile bulunuyorum." ifadesini kullandı.
Kovid-19 salgınına son verecek olan aşı programının arzuladıkları ivmede devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Koca, "Salgınla birlikte girdiğimiz zorlu mücadelede düşmanın zayıf tarafını yakalamış ve onu köşeye sıkıştırmış durumdayız. Aşı programımız mücadele üstünlüğünü bize kazandırdı. Burada çok yoğun emekler verildi. Başta sizler sabırla ve birlik içinde bu mücadelenin en önemli neferleri oldunuz." değerlendirmesinde bulundu.
Koca, sağlık çalışanlarının insanüstü gayretle çalıştığının altını çizerek, "Her bir vatandaşımıza bugünlere ulaşmamızda gösterdiği birliktelik ve sabır için müteşekkirim. Sağlık ordumuz gücünü, hastalarımızı tedavi etmekten vatandaşlarımızı koruyacak olan aşı programına kaydırmış durumda." dedi.
"35 YAŞ ÜZERİNDEKİ TÜM VATANDAŞLARIMIZ İÇİN AŞI RANDEVULARINI AÇIYORUZ"
Kovid-19'a karşı zaferin aşılamayla elde edileceğini vurgulayan Koca, şöyle devam etti:
"Aydınlık ve sağlıklı yarınların habercisi gün gibi ortadadır. Aşı ile toplumsal bağışıklığı elde edeceğimiz zamana sayılı günler kaldı. Son bir hafta içinde aşılarımızı, çalışma hayatı, eğitim hayatı, sanat ve kültür hayatından, pek çok meslek ve yaş grubundan insanlarımızın erişimine açtık. Yarın itibarıyla 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz."
Bakan Koca, güçlü sağlık altyapısı ve halkın gösterdiği yoğun teveccüh sayesinde toplumsal bağışıklık hedefine her geçen gün daha da yaklaşıldığını belirterek, bugün itibarıyla yaklaşık 23 milyon birinci doz, 14 milyon ikinci doz olmak üzere toplam 37 milyon doz Kovid-19 aşısı uygulandığını kaydetti.
Daha önce "Bu güce güvenin" sözünü söylediğini hatırlatan Koca, "Bunun bir işaret zamiri olduğundan bahisle kimdir bu gücün sahibi sorusunu soranlar oluyor. Bu gücün sahibi elbette devletimizdir. Devletimizin gücü büyüktür. Bu güce güveni güçlü şekilde gösteren halkımıza ve bu gücün en önemli unsurlarından biri olan sağlık teşkilatımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
"YERLİ AŞI KONUSUNDA YENİ KABİLİYETLER KAZANIYORUZ"
Koca, aşılamada daha üst seviyelere ulaşılacağını dile getirerek, şöyle konuştu:
"Aşılama kapasitemizin gerçek sınırlarını henüz görmediniz. Yapabiliriz dediğim rakamlara ulaştığımızı çok yakında görecek ve güçlü altyapımızın sağladığı güvenden emin olacaksınız. Salgını önlemenin en önemli silahı olan yerli aşı konusunda yeni kabiliyetler kazanıyoruz. Yerli imkan, tam bağımsızlık nişanıdır. Buna çok yaklaştığımızı görüyorum."
Bakan Koca, bu yazın, maskelerin yüzleri terlettiği son yaz olacağını ve herkesin salgın haberlerinden ve sevdikleriyle arasındaki mesafeden kurtulacağını söyledi.
"BU YAZ DA TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM"
Aşılanmış nüfusun artırılması kadar vaka oranlarının hızlı şekilde azaltılmasının da önemli olduğunu vurgulayan Koca, şöyle konuştu:
"Kovid-19, bulduğu imkanları değerlendirme gücünü hala koruyor. Normalleşmede kontrolü kaybettiğimiz zaman varlığını vaka tablolarına yansıtacağını biliyoruz. Vaka, hasta, ağır hasta, vefat oranlarımız tedrici olarak düşüyor ancak halen aktif 80 binden fazla vakamız olduğunu göz ardı edemeyiz.
Unutmamalıyız ki zafere en yakın zaman riskin de en yüksek olduğu zamandır. Teyakkuzda olmalı ve asla tedbirleri boş görmemeliyiz. Hep birlikte verdiğimiz üstün mücadelenin selameti için bu yaz da tedbiri elden bırakmayalım. Sosyal alanlarımızın tamamının aşı ile korunaklı hale geleceği ana kadar riskli ortamlardan uzak duralım."
"LÜTFEN EN KISA SÜREDE AŞINIZI OLUN"
Bakan Koca, "Birlikten kuvvet doğar" atasözünün salgınla mücadelede yaşayarak bir kez daha tecrübe edildiğini belirterek, her bir bireyin mücadeleye katılımının tesis edildiğini ve bunun herkesin büyük gayret ve fedakarlıklarıyla olduğunu ifade etti.
Mücadelenin yeni ve son aşamasının aşı programı olduğuna dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:
"Devletimizin gücü ve halkımızın kararlı desteği sayesinde salgın engelini bu yaz aşacağız. Gelecek hafta sizlerle salgının önemli istatistiklerini ve bize ödettiği bedelin sağlıktaki karşılığını göstermek üzere bir toplantı yapacağım. Bugünlere nasıl geldiğimizi ve ardımızda bıraktıklarımızın neler olduğunu asla unutmamamız gerekiyor. Dünü unutarak yarını inşa edemeyiz. Son sözüm, son günlerdeki tek söz ve ricam, lütfen en kısa sürede aşınızı olun."
BİR GÜNDE 1 MİLYON 416 BİN 795 DOZ AŞI YAPILDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldığını bildirdi.
Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Saat 24.00 itibarıyla 18 bin 584 merkezde 47 bin 314 sağlık çalışanımız 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar." ifadelerini kullandı.
SGK'YA KAYITLI ÇALIŞANLAR AŞILANIYOR
Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı tüm çalışanlar için 15 Haziran'dan itibaren aşı randevusu açıldı.
SGK'lıların da aşılanmasıyla aşılama sürecinde rekor kırıldı.
TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 10. ÜLKE
Dünya genelinde COVID-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 335 milyon 903 bin dozu aştı.
Türkiye en çok aşı yapılan 10'uncu ülke oldu.
Nişan ve kına gibi etkinliklere ise 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek.
AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Koronavirüs aşı randevusu 8 aşamada yapılıyor. Sırası gelen gruplar başvurabiliyor.
Aşı durumu e-Nabız uygulamasından veya kısa mesaj yoluyla öğrenilebiliyor. SMS yolu ile öğrenmek isteyenler 2023'e ASI yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp kimlik seri numarasının son 4 hanesini yazarak gönderiyor.
Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden tarih ve saat seçilerek randevu oluşturulabiliyor. Randevu sonrası kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarında da görünüyor.
Aşı olmak için seçilen randevu saatinde randevu alınan sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor. AŞILA uygulamasından randevu sahibinin sorgulaması yapılıyor. Yine uygulama üzerinden aşının barkodu okutuluyor ve kaydediliyor. Kayıt işlemi sonrası aşı uygulanıyor.
Aşı 2 doz halinde uygulanıyor. İkinci doz randevusu ilk doz uygulamasının ardından sağlık personeli tarafından oluşturuluyor ya da isteyenler kendi randevularını kendileri alabiliyor. İkinci doz randevu bilgileri yine kısa mesaj yolu ile iletiliyor. Ayrıca e-Nabız uygulamasından da randevu bilgilerini görüntülemek mümkün.
Aşı olanlar e-Nabız ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden elektronik aşı kartına erişebilecek.
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