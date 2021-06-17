Kına ve nişan yasak mı | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o tarihi işaret etti! 35 yaş üstüne aşı müjdesi

"YERLİ AŞI KONUSUNDA YENİ KABİLİYETLER KAZANIYORUZ"

Koca, aşılamada daha üst seviyelere ulaşılacağını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Aşılama kapasitemizin gerçek sınırlarını henüz görmediniz. Yapabiliriz dediğim rakamlara ulaştığımızı çok yakında görecek ve güçlü altyapımızın sağladığı güvenden emin olacaksınız. Salgını önlemenin en önemli silahı olan yerli aşı konusunda yeni kabiliyetler kazanıyoruz. Yerli imkan, tam bağımsızlık nişanıdır. Buna çok yaklaştığımızı görüyorum."

Bakan Koca, bu yazın, maskelerin yüzleri terlettiği son yaz olacağını ve herkesin salgın haberlerinden ve sevdikleriyle arasındaki mesafeden kurtulacağını söyledi.