Muhalefet neden erken seçim istiyor? İYİ Parti-HDP gerilimi kavga mı taktik mi? HDP'deki "ittifak" çelişkisi neden?
Yaklaşık bir yıldır ülke gündemini erken seçim çağrıları ile meşgul eden muhalefette krizler bitmiyor. CHP ve İYİ Parti yöneticileri arasında ''Bizim Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı adayı olmalı'' mesajları verilirken HDP’nin de ''ortak aday'' denkleminde yer almak istemesi yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Peki erken seçim talimatı nereden? Kaos ittifakının aktörleri kim? Muhalefet HDP-PKK ilişkisini neden görmezden geliyor? Millet İttifakı'ndaki çatlak 2023'e nasıl yansıyacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik değerlendirdi.
AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu'nun açıklamaları
Türkiye demokrasiye geçişinden bu tarafa belli dönemlerde 1,5 yılda bir çeşitli hükümetlerle yönetildi. Türkiye 2017 yılında yapılan referandumla birlikte istikrarlı bir düzene kavuştu.
Milletimiz seçimlerde bize yani Cumhur İttifakı'na 5 yıllık bir yetki verdi. İstikrarsız dönemlerden biz çok çektik bunun faturasını milletimiz ödedi.
Yapılan değişimle birlikte artık istikrarlı bir hükümet yönetimi var. Hedefler ortaya konmuş hayata geçirmek için temeller atılmış. Türkiye son zamanlarda dünyanın gıpta ile baktığı önemli operasyonlarla imza atmış. Türkiye terörle mücadele ederken mega projeleri hayata geçirirken erken seçim istemeyi bizler çok anlayamadık.
Seçimlerin zamanında yapılmasını isteyen Kılıçdaroğlu, bir taraflardan düğmeye basılmış gibi bugün seçim istiyor. Bunlar milletin önüne çıkıp açık şekilde HDP ile ortaklık yaptıklarını söyleyemiyorlar.
Bunlar HDP'nin oyunu alabilmek için zihinsel altyapı oluşturma çabasındalar. İYİ Parti seçmenin HDP ile birlikte hareket edeceğine inanmıyorum.
MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan öne çıkan ifadeleri:
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı nasıl kuruldu iyi bakmak lazım. Cumhur İttifakı açık şekilde meydana gelmiş, hedefleri ve projeleri belli olan Türkiye'yi 2023 lider ülke konumuna taşımak isteyen bir oluşum bunları iyi hatırlamak lazım.
Cumhur İttifakı tamamen organik bir ittifaktır. Sırtını millete dayamıştır. Türkiye'yi hedeflerine taşımak için mücadele eden bir oluşumdur ve cumhurun kendisi kurmuştur. Zillet ittifakı ise devlete katil diyen konumunu belirleyemeyen diğeri sırtını terör örgütüne dayamış unsurlardan meydana geliyor.
Bunlar ülkeyi zora sokmak isteyen bekasını hedef alan herkesi havuzlarına katarak ilerliyorlar ve bunlar sentetik bir projedir. Bunları inorganik bir yapıya sahipler.
Adayları belli değil, ne vaat verdikleri belli değil. Bunları kamuoyu önündeki dövüşleri tabanı yumuşatma, birbirlerine yaklaştırma projesidir.
Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik'in açıklamalarından satır başları:
Millet İttifakı'nın 2023 yılına kadar gidip gitmeyeceği onların kontrolünde olan bir iş değil. Ben bu konuda kararın ittifaktaki partilerin vereceğini sanmıyorum. Bunları birleştiren bir güç var. Türkiye'de bunların kim olduğunu da hemen hemen herkes gayet iyi biliyor.
Sorunlar olabilir ama bu sorunlar karşısında seçim olsun istenmiyor. Sorunlar bu şekilde çözülecek denmiyor. Halk erken seçim değil çözüm istiyor.
Toplumdan böyle bir talep yok. Bu erken seçim tartışmaları nerende çıktı? Bunlar AK Parti'nin seçimi erken yapmasından bile korkuyorlardı. Birden bire bu erken seçim gündeme geldi.
Süreçte değişen tek şey var. ABD başkanı değişti. Bunun dışında herhangi bir şey gözükmüyor. Türkiye son yıllarda çok dikkat çekici bir politika izliyor. Türkiye'nin Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Libya'da Dağlık Karabağ hamlesi var. Bunları ya bölge ülkeleriyle çözüyor ya da gerken adımları atıyor. ABD'nin istemediği bir noktaya kayıyor. Bu durum ABD'yi ciddi şekilde tedirgin ediyor.
Türkiye'de seçimle ile ilgili Amerika'nın bir acelesi var. Bu çok net şekilde ortada. Bu Millet İttifakı'nın içerisindeki yer alan partiler arasında sorunlar var.
Erken seçim konusu gündeme geldiği zaman partilerdeki iç kavgalar birden bire biter. Kimse Genel Merkez ile tartışmak istemez bu süreçte ve eleştirilerini dondurur.
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