Muhalefet neden erken seçim istiyor? İYİ Parti-HDP gerilimi kavga mı taktik mi? HDP'deki "ittifak" çelişkisi neden?

Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik'in açıklamalarından satır başları:

Millet İttifakı'nın 2023 yılına kadar gidip gitmeyeceği onların kontrolünde olan bir iş değil. Ben bu konuda kararın ittifaktaki partilerin vereceğini sanmıyorum. Bunları birleştiren bir güç var. Türkiye'de bunların kim olduğunu da hemen hemen herkes gayet iyi biliyor.