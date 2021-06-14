Son dakika: FETÖ'ye darbe! ‘Sur İçi Avukatlar Grubu’nun sözde imamı istanbul'da yakalandı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'nün Gaybubet Evleri'ne operasyon düzenledi. "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan FETÖ firarisi Avukat E.M. ve eşi A.M.'nin İstanbul Gaziosmanpaşa'da kaldıkları adrese baskın yapıldı. İki şüpheli de gözaltına alındı.

PARALAR VE PASAPORTLAR ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEN ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre adreste yapılan aramalarda 216.5 gram altın, üç adet tam altın, bir adet altın kolye, bir adet çeyrek altın, beş bin 620 dolar, 500 euro, sekiz bin 400 lira nakit para, iki sim kart, dizüstü bilgisayar, harici disk, yedi harici bellek, tablet bilgisayar, iki İPad ve üç cep telefonu ele geçirildi. Paralar ve şüphelilerin pasaportları çamaşır makinesinin içerisinden çıktı.

'SUR İÇİ AVUKATLAR GRUBU'NUN SÖZDE İMAMI

Avukat olan E.M. ve özel bir şirkette çalışan eşi A.M., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Avukat olan şüpheli E.M.'nin FETÖ'nün 'Sur İçi Avukatlar Grubu'nun sözde imamı olduğu ifade edildi.