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Millet İttifakı’nda HDP çıkmazı! HDP Meral Akşener’e resti çekti

’nda çıkmazı yeni bir boyuta taşındı. "HDP aday çıkarmalı" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen 'e HDP cephesinden sert tepki geldi. HDP  Eş Başkanı , "Şimdiden uyarıyoruz. Kimse HDP’yi siyasi olarak yok saymak gibi bir gaflete kapılmasın" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.06.2021 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021
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Millet İttifakı’nda HDP çıkmazı! HDP Meral Akşener’e resti çekti

Genel Başkanı , seçimleri için 'ye yol göstermiş ve ''HDP cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmalıdır'' demişti.

Millet ittifakında tartışılacak açıklamara imza atan Akşener'e cevap, HDP Eş Genel Başkanı 'dan geldi.

Mithat Sancar, "HDP aday çıkarmalı" diyen Akşener'e gözdağı verdi, aba altından sopa gösterdi.

Mithat Sancar, "Şimdiden uyarıyoruz kimse HDP'yi yok sayma gafletine kapılmasın. HDP'nin diğer demokrasi güçleriyle oluşturacağı ortak akla herkesin güvenmesini öneririm." dedi.

"VEBALİN ALTINDA KALIRSINIZ" DEMİŞTİ

Öte yandan Sancar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, muhalefet ile ortak aday çıkarmanın iyi bir seçenek olduğunu vurgulamış, "İttifakı kim bozarsa büyük vebalin altında kalacaktır" demişti.

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