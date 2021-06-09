Millet İttifakı’nda HDP çıkmazı! HDP Meral Akşener’e resti çekti
Millet İttifakı’nda HDP çıkmazı yeni bir boyuta taşındı. "HDP aday çıkarmalı" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen Meral Akşener'e HDP cephesinden sert tepki geldi. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, "Şimdiden uyarıyoruz. Kimse HDP’yi siyasi olarak yok saymak gibi bir gaflete kapılmasın" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 seçimleri için HDP'ye yol göstermiş ve ''HDP cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmalıdır'' demişti.
Millet ittifakında tartışılacak açıklamara imza atan Akşener'e cevap, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan geldi.
Mithat Sancar, "HDP aday çıkarmalı" diyen Akşener'e gözdağı verdi, aba altından sopa gösterdi.
Mithat Sancar, "Şimdiden uyarıyoruz kimse HDP'yi yok sayma gafletine kapılmasın. HDP'nin diğer demokrasi güçleriyle oluşturacağı ortak akla herkesin güvenmesini öneririm." dedi.
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