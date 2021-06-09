Millet İttifakı’nda HDP çıkmazı! HDP Meral Akşener’e resti çekti

"VEBALİN ALTINDA KALIRSINIZ" DEMİŞTİ

Öte yandan Sancar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, muhalefet ile ortak aday çıkarmanın iyi bir seçenek olduğunu vurgulamış, "İttifakı kim bozarsa büyük vebalin altında kalacaktır" demişti.