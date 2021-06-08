Millet İttifakı’nın "Şık" vekili! CHP ve İYİ Parti'nin HDP planı mı?

Türkiye'de yeniden bir şey deneniyor. Kimlik gurupları arasında çatışma çıkarmak için bazı düşüncelerin olduğunu görüyoruz. İYİ Parti'nin bu duruma sesinin yüksek çıkarması gerekir ama tersi bir durum söz konusu. Bu vekile sahip çıkılıyor. Ne oldu? Hangi siyasi pragma, hangi siyasi amaç için 'Devlete seri katil' diyen bir vekile sahip çıkıyorsunuz. Amaçları çok belli. Millet İttifakı'nı bir arada tutmak için yapıyorlar.

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