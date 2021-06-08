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Millet İttifakı’nın "Şık" vekili! CHP ve İYİ Parti'nin HDP planı mı?

Milletvekili "Bu devlet katil yıkmamız lazım." açıklamasını yapmış halkı sokağa çağırmıştı, ona destek CHP’den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan "Ahmet Şık canımızdır, dostumuzdur" açıklamasında bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı 2018'de yaptığı bir paylaşımda, "Haksızlık ve hukuksuzluk insanlarımızın yıllarını çalıyor. Sn. ve sn. Ahmet Şık aramıza hoşgeldiniz.” ifadelerin kullanmıştı. CHP lideri da kutuplaştırıcı bir dile başvurdu. Peki muhalefet siyasette neden hakaret ve nefret diline başvuruyor? Türkiye neden kutuplaştırılmak isteniyor? Muhalefet siyasette nefret dili ile neyi hedefliyor?  Gelişmeleri canlı yayınına katılan Erzincan Milletvekili , Genel Yayın Yönetmeni ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü değerlendirdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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Millet İttifakı’nın Şık vekili! CHP ve İYİ Parti'nin HDP planı mı?

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır'ın açıklamaları:

Kendini milliyetçi-muhafazakar olarak tanıtan İYİ Parti Genel Başkanı 'in ifadeleri milletimizi üzmüştür.

Bugün 'Devlete seril katil.' diyen o dönem çukur eylemlerinde Türkiye düşmanlarıyla birlikte hareket edenlerin savunduğu bir kişiyi temize çıkarıyor. Dolayısıyla burada Meral Akşener'in CHP ve HDP ittifakı ortaya çıkmıştır. Milletimiz gereken dersi verecektir.

CHP her zaman ayrıştıran ve kutuplaştıran, milleti kışkırtan bir çizgide. Geçmişten CHP'nin millete bir şey veremeyeceğinizi bileceğiz. Meral Akşener 'a sahip çıkacağına gidip 'da evlatlarını isteyen annelere sahip çıksın. Milliyetçi naraları atmasınlar boşuna. Meral Akşener'in zihniyeti de burada tecelli etmiştir. Gittikleri bu yoldan vazgeçmeleri lazım. Milletin sinir uçlarıyla oynamasınlar.

Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel'in ifadeleri:

Türkiye o kadar demokratik bir ülke ki kendisine 'katil' diyen bir şahıs Meclis'e girebiliyor. Devletten maaş alıp tüm imkanlarından faydalanabiliyor. Demokrasi tanımını yeniden tartışmamız gerekiyor.

HDP bu ismi boşuna vekil yapmadı. Amaçları iç cepheyi zayıflatıp kargaşa çıkarmak. Meral Akşener ve aslında HDP'ye sahip çıkıyor. HDP'nin kendi adayını çıkarma stratejisi bir sahiplenme şeklidir.

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş'in öne çıkan sözleri:

Son 10 yıllık dönemde bazı sokak ve şiddet olaylarının tekrar gündeme getirmek için kutuplaşma siyasetinden daha öte düşmanlaştırma siyaseti deneniyor. Bir milletvekili 'Devlet katil.' diyerek toplumun belli kesimlerini karşısına alıyor.

Türkiye'de yeniden bir şey deneniyor. Kimlik gurupları arasında çatışma çıkarmak için bazı düşüncelerin olduğunu görüyoruz. İYİ Parti'nin bu duruma sesinin yüksek çıkarması gerekir ama tersi bir durum söz konusu. Bu vekile sahip çıkılıyor. Ne oldu? Hangi siyasi pragma, hangi siyasi amaç için 'Devlete seri katil' diyen bir vekile sahip çıkıyorsunuz. Amaçları çok belli. 'nı bir arada tutmak için yapıyorlar.

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