Yarın yasak var mı? 11 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, bitecek? Beklenen açıklama!

Gelecek hafta 40 yaş grubunun aşılanmasına başlanacağını hatırlatan Yiyit, şöyle devam etti:

"Avukatlara, kuaförlere, berberlere, gıda sektöründe çalışanlara randevular açıldı. Yarın itibarıyla da şehir içi ve şehir dışı ulaşım sektöründe görev yapanlara açılacak. Hedef, aktif hayatın ve hizmetin içinde, risk grubu yüksek olanları bir an evvel aşılamak. Süreç oraya doğru gidiyor. Her yeni meslek ve yaş grubu, sistemi bir anda aktifleştiriyor ve hızlanmasına vesile oluyor. Bu güzel bir gidişat. Randevu kapasitemizin ne kadar hızlı arttığını görüyoruz. Dün 2 bin civarı randevu alan varken bugün 3 bin 200 randevu alındı. Aslında bizim hızımızı da vatandaşımızın talebi belirleyecek. Şu anki gidişat, randevu kapasitemizi her geçen gün artıracağımızı gösteriyor."