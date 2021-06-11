Yarın yasak var mı? 11 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, bitecek? Beklenen açıklama!
Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Belirli gün ve saatlerde gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasının cumartesi günü uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, yarın yasak var mı? 11 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, bitecek? İşte haberin detayları...
Yarın yasak var mı? Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kovid-19 ile mücadele kapsamında gözler sokağa çıkma kısıtlamasına çevrildi. Hafta sonu kısıtlamaları ile ilgili yeni düzenlemeye gidilmesinin ardından vatandaşlar yarın kısıtlama olup olmayacağını araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, yarın yasak var mı? 11 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, bitecek? İşte cevaplar...
YARIN YASAK VAR MI?
Türkiye'de uygulanan hafta sonu kısıtlamasında yeni düzenlemeye gidildi. İkinci normalleşme süreci kapsamında cumartesi tam gün uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi. Tam gün kısıtlama sadece pazar günü gerçekleştiriliyor. Buna göre, 12 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı 14 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. 11 Haziran Cuma tarihli tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 561 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 997 oldu, 6 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 192 bin 945'e yükseldi.
Test sayısı 56 milyon 570 bin 784'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 319 bin 359, vefat sayısı ise 48 bin 593 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
İSTANBUL'DA, AŞILAMADA ÖNCELİKLİ GRUBA DAHİL EDİLEN MESLEK GRUPLARI AŞILANIYOR
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci devam ediyor.
Bu kapsamda, Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan berber, kuaför, gıda üretim ve dağıtım sektörü, kafe, lokanta ve restoran çalışanları ile yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olabiliyor.
Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin bağlı bulunduğu Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşılamada her geçen gün yeni bir yaş aralığına doğru ilerleyen hızlı bir süreç yaşandığını söyledi.
Gelecek hafta 40 yaş grubunun aşılanmasına başlanacağını hatırlatan Yiyit, şöyle devam etti:
"Avukatlara, kuaförlere, berberlere, gıda sektöründe çalışanlara randevular açıldı. Yarın itibarıyla da şehir içi ve şehir dışı ulaşım sektöründe görev yapanlara açılacak. Hedef, aktif hayatın ve hizmetin içinde, risk grubu yüksek olanları bir an evvel aşılamak. Süreç oraya doğru gidiyor. Her yeni meslek ve yaş grubu, sistemi bir anda aktifleştiriyor ve hızlanmasına vesile oluyor. Bu güzel bir gidişat. Randevu kapasitemizin ne kadar hızlı arttığını görüyoruz. Dün 2 bin civarı randevu alan varken bugün 3 bin 200 randevu alındı. Aslında bizim hızımızı da vatandaşımızın talebi belirleyecek. Şu anki gidişat, randevu kapasitemizi her geçen gün artıracağımızı gösteriyor."
"VATANDAŞLAR BİR AN EVVEL RANDEVULARINI ALIP GELİRSE ÜLKE OLARAK BU İŞİ ÇOK HIZLI ÇÖZEBİLECEK DURUMDAYIZ
Haziran başında günlük aşılama hızının biraz düşük gibi gözüktüğünü fakat gelinen noktada artık günlük aşılamanın 800 binlere doğru ilerlendiğini anlatan Yiyit, bu hızla gidildiği takdirde günde 1 milyonun üzerinde aşı yapılabilecek noktaya gelineceğine dikkati çekti.
Prof. Dr. Nurettin Yiyit, aile sağlığı merkezlerinde de BioNTech aşısının uygulanmaya başlanmasıyla sürecin daha da hızlanacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Böyle giderse, haziran bittiğinde belki de toplumun yüzde 50'den fazlasını bağışıklamış olarak yaza 'merhaba' diyeceğiz. Bu da güzel bir yaz anlamına gelecek. Şu anki bu hareketli günler, güzel bir yazın habercisi. Hatta bu hızla yazın da devam edebilirsek sonbahar geldiğinde toplumda ciddi bir bağışıklıkla belki maskelerle vedalaşmak, normal hayata dönmek adına çok ciddi kazanım elde etmiş olacağız. Ama bunun üç ayağı var, biri tedarik. Orası aşıldı gözüküyor. Fiziksel kapasitemiz ve sağlık çalışanları ayağımız çok güçlü, orada da sıkıntı yok. Sıra geldi vatandaşlara. Vatandaşlar bir an evvel randevularını alıp gelirse ülke olarak bu işi çok hızlı çözebilecek durumdayız. O yüzden maskenin, mesafenin hayatımızdan çıkması, biraz da vatandaşlarımızın elinde. Lütfen bir an evvel randevularını alsınlar ve özlediğimiz, normal günlerimize bir an evvel kavuşalım."
"AŞI RANDEVUSUNUN AÇILMASI BİZİM İÇİN ÇOK İYİ OLDU"
İlk doz aşısını olan Çekmeköy'deki bir kuaför dükkanı çalışanı Erkan Uğur da meslektaşlarına aşı olmaları çağrısında bulunarak, "Korunalım, tekrar kapanmaya geçmeyelim. Zor bir süreçteyiz. Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum." mesajını verdi.
Uğur, müşterilerle yakın temasta oldukları için Kovid-19'a yakalanma konusunda endişe duyduklarını anlatarak, "Ailemizden dolayı eve çekinerek gidiyoruz, korkuyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz. Bundan dolayı aşı randevusunun açılması bizim için çok iyi oldu. Psikolojik olarak rahatlatacak. Tüm meslektaşlarımı aşı olmaya davet ediyorum, gelsinler, korkmasınlar." diye konuştu.
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