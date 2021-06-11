Yarın yasak var mı? 11 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, bitecek? Beklenen açıklama!

Yarın yasak var mı? Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kovid-19 ile mücadele kapsamında gözler sokağa çıkma kısıtlamasına çevrildi. Hafta sonu kısıtlamaları ile ilgili yeni düzenlemeye gidilmesinin ardından vatandaşlar yarın kısıtlama olup olmayacağını araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, yarın yasak var mı? 11 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, bitecek? İşte cevaplar...

YARIN YASAK VAR MI?

Türkiye'de uygulanan hafta sonu kısıtlamasında yeni düzenlemeye gidildi. İkinci normalleşme süreci kapsamında cumartesi tam gün uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi. Tam gün kısıtlama sadece pazar günü gerçekleştiriliyor. Buna göre, 12 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı 14 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.