Son dakika: MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Kırmızı bültenle aranan sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre MİT'in Irak’ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında düzenlediği nokta operasyonda kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi. Hasan Adır'ın HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in dayısı olduğu ortaya çıktı. İmir, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçlarından kaydı bulunan Ercan Oğuz'un gözaltına alındığı sırada polisleri engelleyerek, arka cebindeki telefonu el çabukluğuyla alarak delilleri yok etmeye çalışmıştı. Öte yandan Türkiye 2010 yılında Hasan Adır'ı Hollanda'dan istemiş, talebi reddedilmişti. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve Terör Uzmanı ve Stratejist Prof. Dr. Esat Arslan, Mahmur'a düzenlenen nokta operasyonun perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı.
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında gerçekleştirdiği nokta operasyonda, kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır da 5 gün önce MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmişti.
"MAHMUR'A YAPILAN OPERASYON ABD'YE MESAJ OLDU"
Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, Mahmur'a düzenlenen nokta operasyonun perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı. Tokmakoğlu, Irak Merkezi Yönetimi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlarda etkisiz kaldığını bu devre Türkiye'nin hamle yaptığını ifade etti. Bu operasyonların devam edeceğine dikkat çekti. Tokmakoğlu, Mahmur'a düzenlenen operasyonun Birleşmiş Milletlere, ABD'ye ve bölgeyi istikrarsızlaştırıp buradan bir şey elde etme çabası içerisinde olan, terör örgütünün arkasında durmaya çalışan her türlü güce bir mesaj olduğunu ifade etti.
"BM ŞEMSİYESİ ALTINDA TÜRKİYE'YE KARŞI KATLİAM YAPILIYOR"
Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'nın Mahmur kapmına yönelik düzenen nokta operasyonunu A Haber canlı yayınında yorumladı. Caşın, "PKK'nın yurt içi ve yurt dışında saklanabileceği artık herhangi bir in ve mağara yoktur. 7/24 kendilerini izliyoruz. Artık inisiyatif Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndadır." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Caşın, Mahmur terör örgütü PKK'nın kuluçka yuvası olduğunu, örgütüne eleman tesisinde önemli bir yere sahip olduğunu, burada son zamanlarda insan kaynağı olmadığı için kamptaki küçük çocukların, kızların eline silah vererek Türkiye'nin üzerine saldıklarını, Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında Türkiye'ye karşı katliam yapıldığını ifade etti.
MAHMUR KAMPI SİYASİ OLARAK BAĞDAT'A BAĞLI
Bu operasyonun ne anlama geldiğini, A Haber canlı yayınında yorumlayan Terör Uzmanı ve Stratejist Prof. Dr. Esat Arslan, Mahmur kampının siyasi olarak Bağdat'a bağlı olduğunu, kırmızı kategori içerisinde aranan iki teröristin Türkiye tarafından etkisiz hale getirilmesinin kampın tasviyesi açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti.
HDP'Lİ VEKİLİN DAYISI ÇIKTI
INTERPOL Kırmızı Bülten ile aranan H.ADIR, KCK Mahmur Sorumlusu olarak görev yapıyordu ve faaliyetlerini, bir süre önce etkisiz hale getirilen Mahmur Kampı Genel Sorumlusu Dr. Hüseyin kod Selman BOZKUR ile koordineli yürütüyordu.
HDP Şırnak Milletvekili Nuran İMİR'in dayısı olan KCK Mahmur Sorumlusu Hasan ADIR, 2010 yılında PKK Almanya sorumlusu olarak faaliyet göstermekteydi.
FAALİYETLERİ ADIM ADIM İZLENDİ
MİT, Mahmur Kampı'nda faaliyet göstermeden önce PKK/KCK'nın Süleymaniye Sorumluluğunu yapan H.ADIR'ı hedef listesine aldı.
H.ADIR'ın, kamp sakinlerinin çocuklarını örgütün dağ kadrosuna kazandırmak amacıyla baskıda bulunması, buradaki çocukları zorla ideolojik eğitim almaya zorlaması ve kamp sakinlerini, örgüte milislik yapmaya mecbur bırakması, kampta yaşayanların tepkisini çekiyordu.
Daha önce benzer faaliyetleri Avrupa alanında da yürüten ve bu nedenle adli takibata uğrayan H.ADIR'ı izlemeye alan MİT, aldığı operasyon kararı ile hedefini Mahmur Kampı'nda etkisiz hale getirdi.
Öte yandan örgüt yönetimi son dönemde nokta operasyonlarla etkisiz hale getirilen sözde üst düzey yöneticilerden Sofi Nurettin Kod Nurettin Halef El Muhammed, Dr. Hüseyin Kod Selman BOZKUR ve Salih Kod Hasan ADIR'ın kayıplarını gizlemeye çalışıyor.
Güvenlik kaynaklarınca; üst düzey kayıpları saklama amacının arkasında örgüt tabanında son dönemde artarak yaşanan çözülmenin bulunduğu, üst düzey yöneticilerin bile güvende olmadığı yönünde örgüt tabanında oluşan kanaatin önüne geçmek amacıyla kayıpların gizlenmeye çalışıldığı, ifade ediliyor.
TERÖR GÖZALTISINDA EL ÇABUKLUĞU İLE TELEFONU ALMAYA ÇALIŞMIŞTI
HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, yanında bulunan terör örgütü üyesinin polisler tarafından gözaltına alındığı sırada skandal bir harekete imza atmıştı. İmir, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçlarından kaydı bulunan Ercan Oğuz'un gözaltına alındığı sırada polisleri engelleyerek, arka cebindeki telefonu el çabukluğuyla alarak delilleri yok etmeye çalışmıştı.
TÜRKİYE'YE İADE EDİLMEMİŞTİ
Türkiye 2010 yılında Hasan Adır'ın iadesi için talepte bulunmuş, Roermond mahkemesi PKK'lı Hasan Adır'in Hollanda'dan Türkiye'ye iade edilmesini yasaklamıştı.
Roermond mahkemesi, aldığı kararda terörist elebeşının Almanya'da yargılandığı davadan Türkiye'de tekrar yargılanacak olması ve Hasan Nadır'in Türkiye'de ki tutukluluk süresinde işkence görmesini gerekçe olarak gösterdi.
Hasan Adır, yanında iki kişi ile birlikte 19 Ocak günü Venlo gümrük kapısında yapılan kontroller esnasında Almanya'dan Hollanda'da giriş yaparken yakalanmıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN MAHMUR KAMPI AÇIKLAMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta katıldığı bir canlı yayında, terör örgütü PKK'nın Irak'taki önemli merkezlerinden biri olan Mahmur ile ilgili operasyon sinyali vermişti.
Erdoğan, "Bu akşam ilk defa söyleyeceğim. Biz Mahmur meselesini de en az Kandil kadar önemsiyoruz. Çünkü Mahmur, Kandil'in adeta kuluçka yuvasıdır. BM temizlemediği takdirde bir BM üyesi olarak biz temizleriz" demişti.
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