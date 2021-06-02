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Başkan Erdoğan yeni hedefi gösterdi! Peki Mahmur neden önemli?

Başkan , terörle mücadelede yeni hedef çizdi ve Mahmur'u işaret etti. Kaçırılan çocuklar Mahmur'da silahla tanışıyor. PKK’ya maket uçaklı saldırı eğitimi Mahmur'da veriliyor. Peki Mahmur'da eğitim alan PKK’lılar ve 'a gönderiliyor. Yeni operasyon Mahmur'a mı? Terör örgütünün kalbi Kandil nasıl temizlenecek? Mahmur neden önemli? Detayları Yurt-İstanbul Haber Müdürü A Haber canlı yayınında aktardı.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 02.06.2021 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021
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Başkan Erdoğan yeni hedefi gösterdi! Peki Mahmur neden önemli?

Kerim Ulak'ın A Haber canlı yayınında anlattıkları:

" yaklaşık 27 yıldır terör örgütünün yuvası. Kangren hâline gelmiş bir merkez konumunda.

Burada 700'e yakın köyü kontrol altına aldı. ve terör örgütünün yapılandığı noktalar.

Son dönemde yapılan operasyonlarla terör örgütü sınır hattını rahat kullanamıyor. YPG'yi terör örgütü olarak görmüyor ancak PKK'yı terör örgütü olarak görüyor. 2000'lerde PKK'nın uzantısı PJAK'ı İran'a karşı kullanmak istedi kabul edilmeyince terör örgütü listesine koydu.

Bölgesel yönetim ABD ve PKK'nın yakın ilişkisini gördü. Burada bir federal yönetim kurmak istiyor ABD. Burası da ile bağlanmak istiyor. PJAK'ın İran da şuan 5 kampı bulunuyor. Bu kamplarda yaklaşık 400'e yakın terörist var.

Terör örgütü şuan Kandil'den çok Mahmur ve 'dan yönetiliyor. Cumhurbaşkanı da bahsetti ve ' temizlemez ise biz temizleriz.' dedi. Mahmur çok stratejik bir nokta. Mahmur 'ye yaklaşık olarak 190 kilometre uzaklıkta. Diğer noktalara da bakıldığı zaman buranın önemi daha iyi anlaşılır.

Terör örgütü ilk olarak bu noktaya 1997 yılında geldi. zamanı buraya gelen insanların yaşadığı yerleri kampa çevirdi. Ancak bu kamp o zamandan veri terör örgütünün yuvası haline geldi.

Burası kuluçka yuvasıdır. Türkiye'den Suriye'den kaçırılan ve ailelerden zorla alıkonulan çocukların ilk getirildiği yer burasıdır. Burası terör örgütünün eğitim kampıdır. Burada çocukların beyinleri yıkanıyor. Ellerine silah veriliyor Kandil, Sincar ve Suriye'ye gönderiliyor.

Mahmur dağıtım noktasıdır. Maketli saldırıların hazırlandığı ve planlandığı nokta da burasıdır. Mahmur'un nüfusu 12-13 bin civarında ve bunlardan bin 500 tanesi PKK'lı terörist. Bu teröristler ellerini kollarını sallayarak gezebiliyorlar buralarda.

Buraya yabancılar da geliyor ve terör örgütüne eğitim veriyorlar. Burada BM gözetiminde olan bir nokta. Bu bölgenin temizlenmesi gerekiyor. Türkiye'nin Irak merkezi yönetimiyle bu noktaya bir operasyonu olabilir."

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Mahmur’a operasyon olacak mı? MAHMUR'A OPERASYON OLACAK MI?
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