Başkan Erdoğan yeni hedefi gösterdi! Peki Mahmur neden önemli?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadelede yeni hedef çizdi ve Mahmur'u işaret etti. Kaçırılan çocuklar Mahmur'da silahla tanışıyor. PKK’ya maket uçaklı saldırı eğitimi Mahmur'da veriliyor. Peki Mahmur'da eğitim alan PKK’lılar Kandil ve Sincar'a gönderiliyor. Yeni operasyon Mahmur'a mı? Terör örgütünün kalbi Kandil nasıl temizlenecek? Mahmur neden önemli? Detayları A Haber Yurt-İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak A Haber canlı yayınında aktardı.
Kerim Ulak'ın A Haber canlı yayınında anlattıkları:
"Kandil yaklaşık 27 yıldır terör örgütünün yuvası. Kangren hâline gelmiş bir merkez konumunda.
Burada 700'e yakın köyü kontrol altına aldı. Süleymaniye ve Erbil terör örgütünün yapılandığı noktalar.
Bölgesel yönetim ABD ve PKK'nın yakın ilişkisini gördü. Burada bir federal yönetim kurmak istiyor ABD. Burası da Suriye ile bağlanmak istiyor. PJAK'ın İran da şuan 5 kampı bulunuyor. Bu kamplarda yaklaşık 400'e yakın terörist var.
Terör örgütü şuan Kandil'den çok Mahmur ve Sincar'dan yönetiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bahsetti ve 'BM temizlemez ise biz temizleriz.' dedi. Mahmur çok stratejik bir nokta. Mahmur Türkiye'ye yaklaşık olarak 190 kilometre uzaklıkta. Diğer noktalara da bakıldığı zaman buranın önemi daha iyi anlaşılır.
Terör örgütü ilk olarak bu noktaya 1997 yılında geldi. BM Körfez Savaşı zamanı buraya gelen insanların yaşadığı yerleri kampa çevirdi. Ancak bu kamp o zamandan veri terör örgütünün yuvası haline geldi.
Burası kuluçka yuvasıdır. Türkiye'den Suriye'den kaçırılan ve ailelerden zorla alıkonulan çocukların ilk getirildiği yer burasıdır. Burası terör örgütünün eğitim kampıdır. Burada çocukların beyinleri yıkanıyor. Ellerine silah veriliyor Kandil, Sincar ve Suriye'ye gönderiliyor.
Mahmur dağıtım noktasıdır. Maketli saldırıların hazırlandığı ve planlandığı nokta da burasıdır. Mahmur'un nüfusu 12-13 bin civarında ve bunlardan bin 500 tanesi PKK'lı terörist. Bu teröristler ellerini kollarını sallayarak gezebiliyorlar buralarda.
Buraya yabancılar da geliyor ve terör örgütüne eğitim veriyorlar. Burada BM gözetiminde olan bir nokta. Bu bölgenin temizlenmesi gerekiyor. Türkiye'nin Irak merkezi yönetimiyle bu noktaya bir operasyonu olabilir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bankaların faiz oranları değişti: 2 Haziran Halkbank, Ziraat, TEB ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?
- Dolar kuru son dakika: 2 Haziran dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar yükselecek mi, düşecek mi?
- ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Atatürk Üniversitesi AÖF finaller ne zaman bitiyor?
- EURO 2020 öncesi son hazırlık maçı! Türkiye Moldova maçı ne zaman? 2021 Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda?
- Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası sorgulama!
- Son dakika: Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2021 brüt net asgari ücret ne kadar, kaç lira? AGİ miktarı...
- Detaylar açıklandı! Telafi eğitim nasıl olacak? MEB 2021 telafi eğitimi ne zaman başlayacak, bitecek?
- Karneler ne zaman, yüz yüze mi verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili kaç gün olacak?
- Emekliye büyük müjde! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük, en yüksek...
- Kritik hafta! TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir?
- Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! 2 Haziran Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
- 6 Haziran LGS iptal mi, ertelendi mi? 2021 LGS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? Lise sınavı ne zaman?