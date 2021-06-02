Başkan Erdoğan yeni hedefi gösterdi! Peki Mahmur neden önemli?

Terör örgütü şuan Kandil'den çok Mahmur ve Sincar'dan yönetiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bahsetti ve 'BM temizlemez ise biz temizleriz.' dedi. Mahmur çok stratejik bir nokta. Mahmur Türkiye'ye yaklaşık olarak 190 kilometre uzaklıkta. Diğer noktalara da bakıldığı zaman buranın önemi daha iyi anlaşılır.