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Son dakika: Başkan Erdoğan’ın Mahmur Kampı açıklaması dünya medyasının gündeminde: Türkiye geniş çaplı operasyona hazırlanıyor

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan’ın terör örgütü PKK’nın ’taki önemli merkezlerinden biri olan ile ilgili sözleri dış basında geniş yer buldu. Dünya basını, 'nin operasyonlarını daha da genişletmeyi düşündüğünü belirterek, "Türkiye geniş çaplı operasyona hazırlanıyor" ifadelerine yer verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.06.2021 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan’ın Mahmur Kampı açıklaması dünya medyasının gündeminde: Türkiye geniş çaplı operasyona hazırlanıyor

Başkan 'ın katıldığı bir canlı yayında, terör örgütü PKK'nın 'taki önemli merkezlerinden biri olan ile ilgili operasyon sinyali vermişti.

"MAHMUR KANDİL'İN KULUÇKA YUVASIDIR"
Erdoğan, "Bu akşam ilk defa söyleyeceğim. Biz Mahmur meselesini de en az kadar önemsiyoruz. Çünkü Mahmur, Kandil'in adeta kuluçka yuvasıdır. temizlemediği takdirde bir BM üyesi olarak biz temizleriz" demişti.

MAHMUR KAMPI NEREDE?
, kent merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Mahmur ilçesinde yer alıyor. 'nın arkasındaki da terör örgütü PKK'nın konuşlandığı alanlardan biri. Ayrıca, ilçe çevresinde PKK'ya ait kontrol noktaları olduğu biliniyor.



BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI YANKI UYANDIRDI
Başkan Erdoğan'ın bu sözleri dış basında geniş yankı uyandırdı. Birçok medya kuruluşu Erdoğan'ın ifadelerini 'nin geniş çaplı bir operasyona hazırlandığına dair ifadelerle okuyucularına aktardı.

"Erdoğan, Türkiye'nin Irak'ın derinliklerindeki mülteci kampını hedef alabileceğini söyledi" ifadesini kullandı.

'in gazetesi, PKK'lılar için Kürt militanlar ifadesini kullanarak "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kürt militanlar için güvenli bir sığınak sağladığını söylediği bir mülteci kampını 'temizleyeceğini' söyledi" şeklinde okuyucularına aktardı.

Mahmur neden önemli? MAHMUR NEDEN ÖNEMLİ?
Başkan Erdoğan'dan Mahmur'a operasyon sinyali BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MAHMUR'A OPERASYON SİNYALİ

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