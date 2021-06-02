Son dakika: Başkan Erdoğan’ın Mahmur Kampı açıklaması dünya medyasının gündeminde: Türkiye geniş çaplı operasyona hazırlanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir canlı yayında, terör örgütü PKK'nın Irak'taki önemli merkezlerinden biri olan Mahmur ile ilgili operasyon sinyali vermişti.

"MAHMUR KANDİL'İN KULUÇKA YUVASIDIR"

Erdoğan, "Bu akşam ilk defa söyleyeceğim. Biz Mahmur meselesini de en az Kandil kadar önemsiyoruz. Çünkü Mahmur, Kandil'in adeta kuluçka yuvasıdır. BM temizlemediği takdirde bir BM üyesi olarak biz temizleriz" demişti.