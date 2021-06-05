Son dakika: PKK'nın Mahmur Kampı raporları ortaya çıktı! Başkan Erdoğan "BM temizlemezse biz temizleriz" demişti
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Mahmur, Kandil'in kuluçka yuvasıdır. BM temizlemezse bir BM üyesi olarak biz temizleriz.' dediği PKK kampı raporları ortaya çıktı. Mahmur, mülteci kampı olarak gösterilirken, Birleşmiş Milletler denetiminde gösterilmiş. İşte Mahmur ile ilgili hazırlanan ve Irak Merkezi Hükümeti ile Bölgesel Kürt Yönetimi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile paylaşılan o rapordan dikkat çeken detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Mahmur, Kandil'in kuluçka yuvasıdır. BM temizlemezse bir BM üyesi olarak biz temizleriz. Buna nereye kadar sabredeceğiz" sözleri Mahmur kampındaki terör faaliyetlerini bir kez daha gündeme getirdi.
BM DENETİMİNDE PKK YUVASI
Mahmur ile ilgili hazırlanan ve Irak Merkezi Hükümeti ile Bölgesel Kürt Yönetimi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile paylaşılan raporun ayrıntıları ortaya çıktı. Rapora göre, Hakkâri ve Şırnak'taki sınır köylerinden 90'lı yıllarda göç eden Türkiye kökenli 15 bin kişinin barındığı Mahmur, mülteci kampı olarak BM denetimindeymiş gibi görünse de, kontrol PKK'nın elinde.
Çocuklar 15 yaşına kadar ideolojik eğitime alınıyor. İntikam ve nefret duygusuyla beyinleri yıkanarak, Hiç görmedikleri ülkelerine düşman hale getiriliyor. Askeri eğitim almak üzere Kandil'e gönderiliyor. PKK buradan devşirdiği elemanları İran, Irak, Suriye ve Türkiye'ye aktarıyor.
KANDİL'DE ÖLDÜRÜLEN ÜST DÜZEY TERÖRİSTLER İÇİN BURADA CENAZE DÜZENLENİYOR
PKK kampa, hava harekâtıyla öldürülen KCK Yürütme Konseyi üyesi Rüstem Cudi'nin adını bile verdi. Kandil'de öldürülen üst düzey teröristler için bu kampta cenaze törenleri de düzenleniyor. Nüfusu yazın düşerken, kışın yükseliyor. Çünkü genç nüfus "Çalışmaya gidiyoruz" dese de PKK'nın dağ kadrosunda silahlı faaliyet gösterip kışın tekrar dönüyor. Kampın güvenliğini de silahlı teröristler sağlıyor.
Diplomasi, siyasi eğitim, istihbarat toplama, istihbarata karşı koyma gibi faaliyet yürütülüyor. İnternet başta olmak üzere iletişim araçlarının yoğun kullanıldığı kampta suikast planları da yapılıyor. Konsolosluk görevlimiz Osman Köse, 2 yıl önce Erbil kentinde bir restoranda yemek yerken, Mahmur'da planlanarak, yine Mahmur'da barınan tetikçileri tarafından şehit edildi.
İSTİHBARAT VE SUİKAST FAALİYETLERİ BURADAN YÖNETİLİYOR
Maket uçak, drone ve paramotor gibi hava araçlarıyla askeri üs bölgelerine bombalı saldırılar düzenlemek için de Şahin kod adlı Alman uyruklu bir terörist, kampı sorumlusu Melsa Botan liderliğinde özel eğitimler veriyor. YPS'nin de istihbarat, suikast ve sabotaj faaliyetleri de Mahmur'dan sevk ve idare ediliyor.
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