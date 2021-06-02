02 Haziran 2021, Çarşamba
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Başkan Erdoğan işareti verdi! Terör örgütünün yuvası Mahmur yerle yeksan edilecek

Başkan , katıldığı ortak yayınında gündeme ilişkin önemli ifadeler kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'un önemine vurgu yaparak, ''Mahmur, Kandil'in adeta kuluçka yuvasıdır. Bu kuluçka yuvası adeta şehir merkezinde palazlanıyor. Bunun üzerine gitmezsek sürekli üretmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 02.06.2021
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Başkan Erdoğan işareti verdi! Terör örgütünün yuvası Mahmur yerle yeksan edilecek

Başkan , ortak yayınında yeni anayasa çalışmaları, salgında normalleşme, terör örgütleriyle mücadele ve ekonomideki gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan: ", Kandil'in adeta kuluçka yuvasıdır. Bu kuluçka yuvası adeta şehir merkezinde palazlanıyor. Bunun üzerine gitmezsek sürekli üretmeye devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Mahmur, Kandil'in adeta kuluçka yuvasıdır. Bu kuluçka yuvası adeta şehir merkezinde palazlanıyor. Bunun üzerine gitmezsek sürekli üretmeye devam edecektir.' dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

''MAHMUR, KANDİL'İN KULUÇKA YUVASIDIR''

Yaklaşık 40 yıldır bölücü terör örgütüyle mücadele var. Bir süre önce terörü topraklarımızda karşılamış, sonra yerinde müdahale etme adımı atmıştık. Bunda çok ciddi başarılar sağladık. Çift Kandil var. Birincisi , ikincisi . İkinci Kandil hedefe konuldu. Bunları ciddi manada korku sardı. kardeşlerimize, "Bu işi hakkıyla yapın, yapmayacaksanız biz gelip vuracağız" dedik. Terörle mücadelede bekleyen bir Türkiye değil, arayan bulan yok eden bir Türkiye gerçeği var. Kandil bataklığı da asla mikrobu yaymayacak ve bu kararlılıktaki Türkiye'yi göreceklerdir. , komşularının sınırlarına saygılıdır. İlk defa söyleyeceğim. Mahmur meselesini de artık Kandil kadar önemsiyoruz. Çünkü Mahmur, Kandil'in kuluçka yuvasıdır. Biz bunun üzerine gitmezsek, bu kuluçka yuvası sürekli üretmeye devam edecektir. BM temizlemezse biz temizleriz. Bu işin başka yolu yok. Kandil'e sadece 'daki çocuklar da gönderilmiyor ki. Artık bunu nereye kadar sabredeceğiz. Teröristler için artık hiçbir yer güvenli değil. Terör örgütünün kandırmak istendiği gençlere seslenmek istiyorum; Gelin Türkiye'ye sığının. Türkiye'nin her zaman kapıları açıktır.

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