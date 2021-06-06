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Gürsel Tokmakoğlu A Haber'de Mahmur operasyonunu değerlendirdi! Mahmur PKK için neden önemli?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerine aman vermeyen MİT'in PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve genel sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı 'ın öldürüldüğünü açıkladı. 'e konuk olan eski Başkanı MİT'in kritik operasyonunu değerlendirdi.

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Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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Gürsel Tokmakoğlu A Haber'de Mahmur operasyonunu değerlendirdi! Mahmur PKK için neden önemli?

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile PKK'ya ağır bir darbe daha vurulduğunu duyurdu. Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve genel sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı , dün 'mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.

GÜRSEL TOKMAKOĞLU MAHMUR'UN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Başkan Erdoğan'ın yaptığı bu açıklama gündeme bomba gibi düşerken, 'e konuk olan eski Başkanı , Mahmur Bölgesi'nin ve Bozkır'ın örgüt için önemli olduğunu söyledi. Tokmakoğlu ayrıca bu operasyon ile terör örgütünün kafasını kaldıramayacağını aktardı.

İşte Tokmakoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Mahmur önemli ama Selman Bozkır da burada görev aldığı ve bir çok kirli işi yöneten yere getirildiği için önemli oluyor. Mahmur PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyini istikrarlaştırdığı ve buradaki kaçakçılık operasyonlarını yönettiği yer. İnsan, uyuşturucu, petrol silah kaçakçılığının yapıldığı yer.

"KİRLİ İŞİ OLANLAR SELMAN'I BULUYOR"

Buraya Bozkır'ın getirilmesi ki Avrupa'da da görev yapmış birisi olarak işaret ediliyor. Birkaç dil birliyor ve kaçakçılık operasyonlarında da sadık birisi terör örgütüne. Değişik isimler hem Avrupa, hem İran hem Amerika'da tanınan bir isim. Bizim kirli işimiz var diye gelen biri Selman'ı buluyor ve faaliyetlerini Selman üzerinden yönetiyor.

"KÜÇÜK ÇOCUKLARIN ELİNE SİLAH VERİP İNSAN KAYNAĞI OLARAK KULLANIYORLAR"

İnsan kaynağına da dikkat çekmek gerekiyor. içerisinde nereden baksanız terör örgütünü bitirdik noktasındayız. Katılımlar hemen hemen yok. Fakat Irak kuzeyi istismar ediliyor. Sayın cumhurbaşkanı PKK terör örgütünün kuluçka yuvası diye işaret etmişti. 'nin hiçbir şey yapmadığı bu nokta içerisinde ilk okul gibi okullar var. Buradan çocukları alıyorlar ve eğitim vereceğiz diye 7-8-9 yaşındaki çocukların eline silah veriyorlar ve insan kaynağı olarak kullanılıp terör örgütünün dağ kadrolarına eleman devşiriyorlar. Bütün bu işleri yapan da Selman Bozkır'dır.

"TÜRKİYE'DEN UZAKTA VE EMNİYETTEYİZ DİYE DÜŞÜNDÜKLERİ BİR YER OLARAK GÖRDÜLER"

Bu PKK'ya vurulan ağır darbe ders niteliğindedir. Bir tane elebaşının devreden çıkarılması olarak bakmamak, bütünüyle bakmak gerekiyor. İnsan kaynağını, uyuşturucu şebekelerini ve bunlarla ilgili olan yumağın merkezi tek mermiyle etkisiz hale getirildi. Mahmur kampı Türkiye'nin güneyinde, Musul'a bağlı. Türkiye'den uzakta ve emniyetteyiz diye düşündükleri bir yer olarak gördüler.

"KARAKOLLAR VE GÖZETLEME NOKTALARI OLUŞTURDUK"

Türkiye'nin 30 kilometre güneyinde bir karayolu var onu kontrol etme notkasına geldik Bu önemli bir hamle. Biz burada karakollar ve ya gözetleme noktaları oluşturduk. Onun gündeyinde Gara 24 saat kontrol ediliyor. Oraya da pek yanaşamıyorlar. İki nokta kalıyordu, biri Kandil diğeri de Sincar. Sincar da stratejik. Neden? ABD'nin burada yaptıkları Suriye'yi bölmekle alakalı planın önemli bir notkası.

"TÜRKİYE ELE BAŞLARI İLE SONUÇ ALMAYA HER AN YAKIN"

Biz bu zamana kadar Mahmur'u konuşmuyorduk. Mahmur güneydeydi ve hassastı. Türkiye aslında Irak'In kuzeyinde kontrolsüzlüğü yaratan herkese karşı mesaj verdi. Bu etkinlikle beraber artık PKK Kandil'de de olsa Sincar'da da olsa Mahmur'da da olsa, burada ele başları ile sonuç almaya her an Türkiye hazır. Bu onların kafasını kaldıramayacağı anlamına geliyor.

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