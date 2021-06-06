Gürsel Tokmakoğlu A Haber'de Mahmur operasyonunu değerlendirdi! Mahmur PKK için neden önemli?

İşte Tokmakoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Mahmur önemli ama Selman Bozkır da burada görev aldığı ve bir çok kirli işi yöneten yere getirildiği için önemli oluyor. Mahmur PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyini istikrarlaştırdığı ve buradaki kaçakçılık operasyonlarını yönettiği yer. İnsan, uyuşturucu, petrol silah kaçakçılığının yapıldığı yer.

"KİRLİ İŞİ OLANLAR SELMAN'I BULUYOR"

Buraya Bozkır'ın getirilmesi ki Avrupa'da da görev yapmış birisi olarak işaret ediliyor. Birkaç dil birliyor ve kaçakçılık operasyonlarında da sadık birisi terör örgütüne. Değişik isimler hem Avrupa, hem İran hem Amerika'da tanınan bir isim. Bizim kirli işimiz var diye gelen biri Selman'ı buluyor ve faaliyetlerini Selman üzerinden yönetiyor.