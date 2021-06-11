'Katil devleti yıkmalıyız' diyen Ahmet Şık'tan sonra PKK elebaşı Murat Karayılan'dan da skandal çağrı

Eski HDP'li, yeni TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, katıldığı bir yayında "Sosyal medya muhalifliğinden vazgeçin. Bu işin yolu sokak sokak sokak. Bu iş yasayla seçimle olacak değil. Bu iktidarı indirmenin yolu güçlü bir protesto hareketidir. Bunu yapamazsak çok şey kaybedeceğiz. Devleti yıkmamız lazım" ifadelerini kullanmış, tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Ancak kendisini halkın partisi olarak tanıtan CHP kanadından söz konusu hadsiz ifadelere destek geldi.