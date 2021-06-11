'Katil devleti yıkmalıyız' diyen Ahmet Şık'tan sonra PKK elebaşı Murat Karayılan'dan da skandal çağrı
CHP’li Özgür Özel ve Sezgin Tanrıkulu’ndan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 'Seçimle yasayla bu iş olmaz. Bu işin yolu sokak sokak sokak' sözleriyle kalkışma çağrısı yapan ve 'Katil devleti yıkmalıyız' diyen TİP vekili Ahmet Şık'a destek gelmişti. Skandal çağrıya benzer bir açıklamada PKK elebaşı Murat Karayılan’dan geldi. Karayılan, Türkiye’nin düşman olduğunu söyleyerek özellikle sosyalist ve kominist partilere “harekete geçin” çağrısında bulundu.
Eski HDP'li, yeni TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, katıldığı bir yayında "Sosyal medya muhalifliğinden vazgeçin. Bu işin yolu sokak sokak sokak. Bu iş yasayla seçimle olacak değil. Bu iktidarı indirmenin yolu güçlü bir protesto hareketidir. Bunu yapamazsak çok şey kaybedeceğiz. Devleti yıkmamız lazım" ifadelerini kullanmış, tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Ancak kendisini halkın partisi olarak tanıtan CHP kanadından söz konusu hadsiz ifadelere destek geldi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 'Seçimle yasayla bu iş olmaz. Bu işin yolu sokak sokak sokak' sözleriyle kalkışma çağrısı yapan ve 'Katil devleti yıkmalıyız' diyen TİP vekili Ahmet Şık yerine, ona tepki gösterenleri kınadı. Özel, 'Kendisine karşı kullanılan ifadeleri son derece endişe verici buluyoruz' ifadelerini kullandı.
SEZGİN TANRIKULU DA SAHİP ÇIKMIŞTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 2 ayrı resen soruşturma başlatılan Şık'a, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu destek çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tanrıkulu, Şık'ı etiketleyip "Ahmet Şık canımızdır ve dostumuzdur nokta" dedi.
CHP'NİN KORUDUĞU ŞIK'IN SÖZLERİNİN BENZERİNİ MURAT KARAYILAN DA KULLANDI!
CHP'li isimlerin "Canımızdır" dediği Ahmet Şık'ın açıklamalarının ardından PKK elebaşı Murat Karayılan'dan da aynı doğrultuda açıklamalar geldi.
Karayılan, Kahraman Mehmetçik'in örgütü köşeye sıkıştırdığını resmen itiraf ederek "Durun artık bizi rahat bırakın" derken öte yandan kominist ve sosyalist partilere çağrı da yaptı. Karayılan "Düşmana (Türkiye'ye) karşı savaşıyoruz. Kominist parti, sosyalist parti bir taraf olun harekete geçin" dedi.
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