ASKİ'nin ihmali vatandaşı çileden çıkardı! Ankara'daki iş bilmezlik halkı perişan etti

DEVRAN: "BİR KAMYON MALIM ÇÖP OLDU"

Manav sahibi Levent Devran yaptığı açıklamada, "Dükkanımı dört ay önce açtım. Bırakın seli burada aylardır süren alt yapı çalışmasından dolayı ürünlerim toz toprak içinde kalıyor. Haliyle vatandaşta alışveriş yapmıyor. Abartmıyorum yüz kere büyükşehir belediyesini aradım bu yola asfalt atın diye. Asfalt atmak zorlarına gidiyor. Bir iş yaparken esnafın halini düşünmüyorlar. Ama seçim zamanı gelince esnafa yalvarıyorlar 'bize oy ver' diye. 'Biz sana yardımcı oluruz' diye vaatler veriyorlar. Hani neredeler? Benim şuan selden dolayı 17 bin lira zararım var. Büyükşehirden kimse gelip 'Kardeşim ne kadar zararın var?' diye sormadı. Bir kamyon malım çöp oldu. Esnafın halini bu durumda büyükşehir düşünmüyorsa, seçim zamanı da gelip oy istemesin. Selden sonra ben burada sadece Mamak Belediyesi ekiplerini gördüm. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'de bütün esnafı tek tek gezip sorunlarını dinledi. Ancak büyükşehirden bir Allah'ın kulunu görmedik. Benim çocuklarımın rızkı çöpe gitti. Büyükşehir gelip burada esnafın derdini dinleyip yardımcı olacağına kaldı ki kendi sorumluluk alanı, biz burada Mamak Belediyesi'ni gördük. Bütün dükkanları her yeri tek tek gezerek incelediler, yardımcı oldular. Murat Köse'den Allah razı olsun. Esnafı bir tek o düşündü." ifadelerine yer verdi.