CHP'li İBB'nin personele zorunlu tuttuğu LGBT eğitiminin maliyeti 58 bin lira

CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başına geçtikten sonra skandallara imza atmaya devam ediyor. Bir yandan "temel atmama töreni" yaparak İstanbul Boğazı'nı ve Marmara Denizi'ni kirliliğe teslim eden İmamoğlu yönetimi diğer yandan da personelleri fişleyerek bir takım eğitimlere katılmalarını zorunlu kılıyor.

ZORUNLU LGBT EĞİTİMİ

CHP'li İmamoğlu'nun personele zorunlu kıldığı eğitimlerden biri "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" adı altında verilen LGBT eğitimleriydi. Sapkın bir zihniyetin tezahürü olan bir eğitimlere personelin katılmaları ise zorunlu kılındı.

FİŞLEME YAPILIYOR

Üstelik bu eğitimlere katılacak personelin TC kimlik numaraları da alınıyor ve adeta fişleme yapılarak katılmayan personellere idari yaptırımın önü açılıyor.

KİTAPEVLERİ DE DESTEK VERİYOR

İnternet üzerinden verilen eğitimle ilgili İBB'nin kendisine bağlı kitapevleri de harekete geçmiş durumda. Bu kapsamda İstanbul Kitapçısı'nda pek çok kitap ve dergi mağazalardan ve internet sitesinden satışa sunuldu.

EĞİTİM MALİYETİ 58 BİN LİRA

Büyük tartışma yaratan bu eğitimlerin maliyetleri de ortaya çıktı. Buna göre İBB, LGBT'lilere yönelik "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi" için 58 bin lira ödedi.

