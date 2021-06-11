11 Haziran 2021, Cuma
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Bugün Kabine Toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

? Kabine Toplantısı'nın tarihini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden konu ile ilgili detayları araştırıyor. Aşılama sürecinin hızlanması ve vaka sayısında düşüş görülmesi ile birlikte gözler tam normalleşme sürecine çevrildi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nda koronavirüs salgınına ilişkin son durumun değerlendirilmesinin ardından yeni tavsiye kararlarının Kabine Toplantısı'nda değerlendirilmesi bekleniyor. Peki, ? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? , saat kaçta?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2021
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Bugün Kabine Toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

, saat kaçta? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. Kısıtlamaların esnetildiği Türkiye'de ikinci kademeli normalleşme süreci başladı. Şimdi ise gözler tam normalleşme dönemine çevrildi. Yasakların tamamen kalkacağı tarihi merak eden vatandaşlar, Kabine Toplantısı'nın gerçekleştirileceği tarihi araştırıyor. Peki, ? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte cevaplar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

NATO zirvesi nedeniyle Kabine Toplantısı 10 Haziran'a çekilmişti. Ancak Başkan Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle Kabine Toplantısı 21 Haziran'a ertelendi.

YENİ NORMALLEŞME KARARI ALINACAK MI?

Vaka sayısındaki seyrin durumuna bakılarak, hafta içi ve cumartesi günü saat 22.00'de başlayan, pazar günü ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 23.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 18 milyon 781 bin 346, ikinci doz aşı sayısı ise 13 milyon 496 bin 180 oldu.

Böylece uygulanan doz miktarı, 32 milyon 277 bin 526 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 214 bin 177, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 198 bin 427 toplam 5 milyon 412 bin 604, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 577 bin 814, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 134 bin 20 toplam 2 milyon 711 bin 834, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 266 bin 368, ikinci doz aşı sayısı 927 bin 49, toplam 2 milyon 193 bin 417 doz olarak kayıtlara geçti. 6 bin 408 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi

TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU, "COVİD19.SAGLİK.GOV.TR" ADRESİNDEN PAYLAŞILDI.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 563 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1009 oldu, 6 bin 895 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 186 bin 728'e yükseldi.

Test sayısı 56 milyon 346 bin 656'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 313 bin 98, vefat sayısı ise 48 bin 524 oldu.

BAZI SEKTÖR VE HİZMET ÇALIŞANLARININ AŞILANMASINA BUGÜN BAŞLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, aşı programına meslek gruplarının tanımlanmasına devam edildiğini bildirdi.

Koca, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının, berber ve kuaförlerin ve yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatların 11 Haziran'dan itibaren Kovid-19 aşısı olabileceğini duyurdu.

Öte yandan Kütahya'nın merkeze bağlı Sırören ve Karsak köyleri, pozitif vakalardaki artış nedeniyle 14 günlüğüne karantinaya alındı.

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