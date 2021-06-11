Bugün Kabine Toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 23.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 18 milyon 781 bin 346, ikinci doz aşı sayısı ise 13 milyon 496 bin 180 oldu.

Böylece uygulanan doz miktarı, 32 milyon 277 bin 526 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 214 bin 177, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 198 bin 427 toplam 5 milyon 412 bin 604, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 577 bin 814, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 134 bin 20 toplam 2 milyon 711 bin 834, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 266 bin 368, ikinci doz aşı sayısı 927 bin 49, toplam 2 milyon 193 bin 417 doz olarak kayıtlara geçti. 6 bin 408 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi