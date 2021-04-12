“LGBT aile yapısını bozmuyor” diyen Kemal Kılıçdaroğlu fahri LGBT üyesi ilan edildi
Katıldığı bir TV programında LGBT hakkında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, LGBT’ye sahip çıkmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu fahri LGBT üyesi ilan edildi. Detayları Ankara’dan A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
A Haber muhabiri Murat Sekban'ın canlı yayında anlattıkları:
"Birkaç gün önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, bir televizyon kanalında kendine sorulan bir soruya cevap vermiş ve 'LGBT'nin aile yapısını bozmadığını' söylemişti.
Bu sözlerin üzerine bir grup LGBT üyesi CHP Genel Merkezi önüne geldi ve basın açıklaması yaptı. Ellerindeki metin şu ifadeler yer alıyordu; 'Başka bize destek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzeredestek çıkan herkese teşekkür ederiz.'
Bu açıklamanın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun LGBT'ni fahri üyesi ilan ettiler. Geçtiğimiz günlerde yine aynı topluluk İYİ Parti'yi ziyaret etmiş ve onlara da teşekkür etmişti."
AİLE YAPISI BOZULMAZMIŞ!
Bir televizyon kanalında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik adımlar atacaklarını vurgulamış, yeni bir gafa daha imza atmıştı.
"LGBT Türk aile yapısını bozuyor mu?" sorusuna, "Hayır, ilgisi yok, niye aile yapısını bozsun. Herkesin yaşam tarzına saygı göstermek zorundasınız. Herkesin kimliğine saygı duymak zorundasınız" cevabını vermişti.
Kılıçdaroğlu, sözleşmedeki LGBT ile ilgili hükümlerin Türk geleneksel aile yapısına aykırı olduğunu ve ahlaki değerleri zedelediğini görmezden gelmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İlk sahura ne zaman, ayın kaçında kalkacağız? 2021 Ramazan ayı sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak? Diyanet açıkladı
- İstanbul'da okullar kapanacak mı? 13 Nisan Salı günü okul var mı? MEB yüz yüze eğitim iptal mi oldu?
- MSÜ personel alımı son gün ne zaman? 2021 Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel kadro dağılımı ve şartlar
- Ramazan imsakiyesi 2021: İftar ve sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il imsakiye ile iftar ve sahur vakitleri
- Ramazan genelgesi son dakika: 21 gün sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Son durum...
- Dolar ve altın uyarısı! Uzmanlar nedenini açıkladı! 12 Nisan Dolar ne kadar? Gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı...
- İçişleri Bakanlığı Ramazan genelgesi: 2021 Ramazan tedbirleri neler? Hangi yasaklar uygulanacak? Ramazan kısıtlamaları...
- Resmi açıklama: Evde bakım maaşı yattı mı? 12 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Güncel liste yayımlandı mı?
- Diyanet 2021: Bugün teravih var mı? 12 Nisan camilerde teravih namazı kılınacak mı? İlk teravih hangi gün kılınacak?
- Trabzonspor'dan Umut Meraş için ilk temas! Bütçe belirlendi
- Beklenen ipucu sonunda geldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
- Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna flaş isim! Diriliş Ertuğrul'da ortalığı kasıp kavurmuştu! Ayak sesleri...