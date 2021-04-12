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“LGBT aile yapısını bozmuyor” diyen Kemal Kılıçdaroğlu fahri LGBT üyesi ilan edildi

Katıldığı bir TV programında hakkında açıklamalarda bulunan Başkanı , LGBT’ye sahip çıkmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu fahri LGBT üyesi ilan edildi. Detayları ’dan muhabiri aktardı.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2021 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021
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“LGBT aile yapısını bozmuyor” diyen Kemal Kılıçdaroğlu fahri LGBT üyesi ilan edildi

A Haber muhabiri Murat Sekban'ın canlı yayında anlattıkları:

"Birkaç gün önce Başkanı , bir televizyon kanalında kendine sorulan bir soruya cevap vermiş ve ''nin aile yapısını bozmadığını' söylemişti.

Bu sözlerin üzerine bir grup LGBT üyesi önüne geldi ve basın açıklaması yaptı. Ellerindeki metin şu ifadeler yer alıyordu; 'Başka bize destek olan olmak üzeredestek çıkan herkese teşekkür ederiz.'

Bu açıklamanın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun LGBT'ni fahri üyesi ilan ettiler. Geçtiğimiz günlerde yine aynı topluluk 'yi ziyaret etmiş ve onlara da teşekkür etmişti."

AİLE YAPISI BOZULMAZMIŞ!

Bir televizyon kanalında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde 'ne yönelik adımlar atacaklarını vurgulamış, yeni bir gafa daha imza atmıştı.

"LGBT aile yapısını bozuyor mu?" sorusuna, "Hayır, ilgisi yok, niye aile yapısını bozsun. Herkesin yaşam tarzına saygı göstermek zorundasınız. Herkesin kimliğine saygı duymak zorundasınız" cevabını vermişti.

Kılıçdaroğlu, sözleşmedeki LGBT ile ilgili hükümlerin aile yapısına aykırı olduğunu ve ahlaki değerleri zedelediğini görmezden gelmişti.

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